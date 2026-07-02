王毅要求落實構建戰略穩定關係　很難再用反華標籤來界定魯比奧

中國外長王毅6月30日同美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，在中國官方的通稿中沒有出現應約等詞彙，很大可能是王毅主動致電魯比奧。

整體來看，王毅的言論有三個側重點，一是構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。雙方應排除干擾，克服障礙，沿着這一正確方向堅定走下去。二是雙方要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。第三是台灣問題，王毅說台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月訪問中國後，中美關係陷入沉寂，王毅此次致電魯比奧，再次點出構建建設性戰略穩定關係的重要性，提出下一步拉長合作清單壓縮問題清單的具體建議，並再一次明確台灣問題的敏感性。

特朗普2026年5月15日結束訪華行程，準備返回美國，中國外長王毅送機，兩人握手（Reuters）

這是催促美國兑現兩國元首共識的意思。特朗普訪華時既然承諾了構建建設性戰略穩定關係就須做到底。中國不光看美國說了什麼，更看美國會如何做。

中國官方通稿全篇沒有提到魯比奧說了什麼內容。只是籠統提到「雙方一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。」既然通話是積極的，可見中國要求美國落實共識魯比奧沒有迴避，態度仍然是配合的。

中美關係已經走過了激烈對峙的初期階段，現如今理性對待彼此不僅是中國的需要，也是美國的需要。

2026年6月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會出席聽證會。（Reuters）

魯比奧6月2日在出席美國會參議院外交關係委員會就美國務院2027財年預算舉行的聽證會時提到，美中雙方正在進行對話和交談，這是負責任的。「我們真的別無選擇。能夠相互對話，對雙方和全世界都有好處」。雙方正努力建立和管理一段「戰略穩定期」，在此過程中認識到雙方存在困難問題，必須進行對話和交流。

這並非魯比奧隨便說說，特朗普內閣中在對華政策上影響力巨大的是美國財政部長貝森特等人，魯比奧這個在一系列美國外交問題上被邊緣化的人，事實上在擔任國務卿之後在對華關係上有着與以往不同的見解。中美構建戰略穩定關係並不是在5月份特朗普訪華才新鮮出爐的說法。

2025年11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。（X@RapidResponse47）

早在2026年2月魯比奧出訪加勒比海島國聖基茨和尼維斯時接受記者訪問就宣稱，中美關係目前處於「戰略穩定」狀態，美國不欲引發與中國的全面貿易。

特朗普訪華之前4月30日魯比奧和王毅通電話，王毅稱雙方要探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。魯比奧也表示雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動積累成果，尋求美中關係的戰略穩定。

從某種意義上說，和以往中美建設新型大國關係等提法出自中國不同，構建中美戰略穩定關係有魯比奧的貢獻。

特朗普訪華期間在台灣問題上的重大對華示弱引發美國國內的質疑，認為特朗普要改變對台政策的比比皆是。魯比奧最近不斷提到美國對台政策沒有改變，並推出一系列涉台小動作。

2026年2月13日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑會面（Pool via REUTERS）

比如6月16日，美國國務院、商務部、農業部共同致函美國各州州長以及企業高管，鼓勵各州政府進一步擴大與台灣在經貿、教育、旅遊等領域的往來，並表示若州政府、地方以及企業在涉台問題上遭遇中國大陸施壓，可直接月美國國務院聯繫尋求協助。

一邊是同中國構建戰略穩定關係的需要，一邊是維持對台關係穩定的內部壓力，美國事實上正在做艱難的平衡。

王毅在特朗普訪華後一個多月再次和魯比奧通話，既是在台灣問題上繼續加碼，以約束美國行事過火，也是以實際行動催促美國在中美戰略穩定關係上有新的行動。

從這意義上看，魯比奧雖然仍然被中國制裁，但是擔任國務卿之後，他的眼界已非國會議員，在中美關係上，有一定的建設性看法和設想，中國要做的是催發這種難能可貴的對華理性落到實處。