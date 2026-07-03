王毅晤丹麥國王　稱以史為鑑可開創未來　毋忘教訓才能防走回頭路

丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）當地時間7月3日（周五）在阿美琳堡宮會見外交部長王毅。



腓特烈十世請王毅轉達瑪格麗特二世女王（Margrethe II）和他本人對習近平主席的良好祝願，表示丹中交往歷史悠久，兩國人民有着友好情誼。他曾多次到訪中國，中國發生的巨大發展變化給我留下深刻美好印象。

2026年7月3日，丹麥哥本哈根，丹麥國王腓特烈十世（Frederik X，右二）與丹麥外長拉斯穆森（Lars Loekke Rasmussen，右一）在阿美琳堡宮（Amalienborg Palace）會見中國外交部長王毅（左二）和中國駐丹麥大使王雪峰（左一）。（Reuters）

腓特烈十世認為兩國關係當前發展勢頭良好，雙方經貿合作活躍，人文交流密切。安徒生童話在中國家喻戶曉，小美人魚雕像2010年首次離開丹麥國土在上海世博會丹麥館展出，受到中國人民的喜愛。丹麥王室和他本人都願為傳承兩國傳統友好、推動丹中關係進一步發展發揮積極作用。

王毅首先轉達習近平主席對瑪格麗特二世女王和腓特烈十世國王的親切問候，表示習近平主席去年同國王陛下就中丹共同慶祝建交75周年互致賀電，為提升兩國關係明確努力方向，為中丹人民友誼注入重要動力。

王毅指丹麥王室多年來保持對華友好交往。瑪格麗特二世女王任內破例兩次對中國進行國事訪問，是首位到訪南京大屠殺遇難同胞紀念館的在任外國元首，體現了對歷史的尊重、對正義的堅守。丹麥友人辛德貝格當年不顧危險、保護眾多中國人民生命的義舉，成為中丹友誼的一段佳話。以史為鑑才能開創未來，不忘過去教訓才能防止走回頭路。

王毅認為，同國王陛下1986年首次到訪中國相比，中國已經取得歷史性發展成就，這是20世紀發生的最大變化。當前，中國共產黨帶領中國人民大踏步邁向中國式現代化，創造了人類文明新形態，推動人類發展進步進入新階段。

王毅指21世紀世界最大變化仍將發生在中國。中國的發展振興，是世界和平與穩定力量的增長，也將為包括丹麥在內的各國帶來新機遇。丹麥在綠色、創新發展方面有獨特優勢，中丹綠色聯合工作方案已成為雙邊合作亮點，也為國際合作樹立了標杆。中方願同丹方進一步加強綠色經濟、創新發展、人工智能等新興領域合作，密切人文交流，增進兩國人民友誼。希望丹麥王室繼續為中丹友好發揮引領作用。

2026年7月3日，丹麥哥本哈根，丹麥國王腓特烈十世（Frederik X，右）在阿美琳堡宮（Amalienborg Palace）會見中國外交部長王毅。（中國外交部網站）

訪問期間，王毅還與丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）舉行了會談。