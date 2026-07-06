王毅晤芬蘭外長　促為動歐中關係發展發揮作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月5日訪問赫爾辛基，與芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）會談。王毅表示，中方願本着相互尊重原則同歐方開展對話，但貿易投資磋商機制不能成為單方面施壓工具，希望芬蘭為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。



2026年7月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問赫爾辛基，與芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）舉行會談。（新華社圖片）

王毅表示，芬蘭是最早同新中國建交的西方國家之一，也是首個與中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。建交76年來，中芬關係一直走在中國同北歐國家關係的前列。中方讚賞芬蘭恪守一個中國原則，願密切各層級往來，持續鞏固互信。

他指出，推進綠色低碳發展是中國政府的既定政策，芬蘭在可持續發展、創新等領域獨具優勢，中方願秉持開放、共贏精神，攜手落實聯合工作計劃，拓展綠色轉型、科技創新、人工智能等領域合作。

瓦爾托寧表示，芬中友好交往源遠流長。中國是解決全球關鍵性挑戰的重要夥伴，芬方願同中方加強在聯合國等多邊平台溝通協調，期待歐中開展建設性對話並取得實質成果。