委內瑞拉地震｜死亡人數增至3685　災民批政府震後應對工作不力

委內瑞拉6月24日發生的強烈地震，增至3685人死亡、16740人受傷。當局指，目前已有超過6400人獲救，仍有17907人無家可歸。首都加拉加斯機場在地震中受損，一直關閉至今，只容許人道救援航班升降。代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）指示啟動替代方案，盡快恢復商業航班運作。



當地一班義工和墓地工作人員，連日來一直協助災民埋葬屍體，有義工表示，他們至今已埋葬314人。他說：「我們傾注了全部心血，但我感到很累，其他義工都筋疲力盡。」他補充說，當地許多人需要燃料、藥品、水和食物等援助。

目前，類似的這些義工正承擔着在其他國家通常由政府負責的工作。有委內瑞拉災民批評，政府對地震的反應遲緩，並表示近兩週過去了，政府的應對措施仍然不見成效。

有委內瑞拉人批評，政府災後工作不力，又指當地許多人需要燃料、藥品、水和食物等援助。（Reuters）

美國駐委內瑞拉臨時代辦巴雷特 （John Barrett）週二表示，委內瑞拉已遵照要求推進人道主義援助，但並未直接回應外界對華盛頓生擒原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後扶植的新政府的批評。

羅德里格斯為震後動員不力辯議，她聲稱媒體有抹黑官方應對措施的「陰謀」，惟並未提供任何證據來支持這項指控。