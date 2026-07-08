北約五國料今年軍費破GDP3.5%　英國公布逾500億美元遠程武器計劃

據北約7月7日在安卡拉（Ankara）領袖峰會前發布的最新NATO數據，五個NATO成員國預計在2026年將達到核心國防支出佔GDP3.5%的目標，但大部分成員國預期仍只能將支出維持在2%左右。另外，英國政府周三宣布，英法德和其他歐洲國家將在未來十年內投入逾500億美元，用於研發遠程精確武器，以提升北約的防禦能力。



路透社報道，數據顯示，立陶宛是北約成員國中國防開支佔經濟產出比例最高的國家，其今年的核心國防開支預計佔GDP的5.33%。緊隨其後的是愛沙尼亞佔5.1%、拉脫維亞佔4.92%、波蘭佔4.68%，以及希臘佔3.65%。

歐洲五國領導人以及北約秘書長6月24日發表聯合聲明稱，將盡可能地加強防務工業合作。（Reuters）

去年在海牙舉行的峰會上，北約領導人承諾到2035年將核心國防開支提升至佔GDP的3.5%，高於先前設定的2%目標。他們也同意將GDP的1.5%用於更廣泛的國防相關投資，例如加強網絡安全。

英國政府則在聲明中表示，遠程武器將在沒有美國參與的情況下進行研發，具備精準打擊至少300公里以外目標的能力，在部分情況下甚至能打擊超過2,000公里遠的目標。

2026年7月6日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街出席為英國國民保健署（NHS）員工舉行的招待會。（Reuters）

此外，韓國一位高級官員周二晚間表示，韓國將向烏克蘭提供價值1億美元的援助，但不包括任何致命性武器。