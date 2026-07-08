峇里島或變避稅天堂？印尼擬建金融特區吸金　推企業與個人零稅率

印尼政府計劃為擬議中的國際金融中心提供稅務優惠，其中包括向部分企業及外籍金融專才提供低至0%的個人所得稅率和公司稅率，以吸引全球流動資本 。



印尼國會星期一（7月6日）召集法律與經濟專家舉行公開聽證會，正式就「印尼國際金融中心法案」展開審議。

根據草案內容，在金融中心特區內運營的企業將可享有100%的公司稅減免，進駐的外籍金融專才也將獲得全額的個人所得稅豁免。此外，在特區內持有黃金簽證的外籍人士將不被視為印尼國內的稅務居民；外籍投資者在金融中心賺取的股息等投資回報，也可豁免徵稅，以及可以轉移出境。法案還允許免徵增值稅、奢侈品銷售稅和進口關稅。

根據草案內容，在金融中心特區內運營的企業將可享有100%的公司稅減免，進駐的外籍金融專才也將獲得全額的個人所得稅豁免。（示意圖，Unsplash@Ｍuhammad Rizki）

為了保障印尼本土金融體系的安全，法案將對金融中心採取嚴格的「防火牆」隔離機制。金融中心內的機構不得向印尼國內市場募集公共資金，也嚴禁與中心外的印尼本土消費者進行業務往來。

金融中心的建設資金將廣泛吸收公共與私人資本，包括現金、國家資產、國企和私企擁有的資產，以及印尼主權財富基金達南塔拉（Danantara）投資管理部門的資金。

特區允許開展銀行、保險、養老金服務、資本市場、貴金屬交易、家族辦公室等金融活動，以及會計、法律和財務諮詢等專業服務。

為了保障印尼本土金融體系的安全，法案將對金融中心採取嚴格的「防火牆」隔離機制。（Unsplash@Bisma Mahendra）

為全面對接國際標準和原則，金融中心特區將享有高度的財務和行政自主權。特區內將設立專屬的特別法院和仲裁機構，對商業糾紛、合同和稅務問題擁有廣泛的管轄權。

總統將直接任命一名領導人，由領導人組成委員會統籌管轄金融中心，委員會有權頒佈更多規則，包括可簽發移民、勞工和居留等許可證。

印尼政府推出金融中心和法案，旨在實現總統普拉博沃此前許下的將經濟增長率提升至8%的承諾。此外，普拉博沃還有一系列國家計劃，需要國家預算以外的新融資來源。

政府和立法議員正在審議這項草案，計劃在未來幾周內提呈國會辯論。峇里島目前是金融中心的熱門選址地點之一。

【延伸閲讀】美國AI產業泡沫化：成本以萬億美元計 靠壟斷制裁他國已難續命（點擊放大瀏覽）

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】