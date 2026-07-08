世界盃｜「阿根廷，髒」衝微博熱搜　埃及足協投訴球證雙重標準

7月8日早上，話題「阿根廷 髒」衝上熱搜第一。據西班牙媒體阿斯報當地時間7月7日報道，在2026年世界盃埃及2-3不敵阿根廷後，埃及足協已就本場判罰向國際足聯提出正式投訴。



報道稱，國際足聯目前正因2026年世界盃期間的球證執法、紀律判罰以及申訴處理問題而面臨愈來愈多的質疑。

阿斯報從官方消息源處證實，埃及足協主席哈尼·阿布·里達（Hany Abo Rida）已經針對法國球證萊特西耶（Francois Letexier）及其球證團隊提交了正式投訴。阿斯報從官方消息源處證實，埃及足協主席哈尼·阿布·里達（Hany Abo Rida）已經針對法國球證萊特西耶及其球證團隊提交了正式投訴。

2026年7月7日 埃及隊主教練霍薩姆·哈桑因做出反種族歧視手勢而被球證萊特西耶出示黃牌。（Reuters）

除了要求對相關判罰作出解釋外，投訴還要求對埃及方面認為存在爭議、且對埃及隊不利的判罰展開調查。除了要求對相關判罰作出解釋外，投訴還要求對埃及方面認為存在爭議、且對埃及隊不利的判罰展開調查。

埃及足協同時正式請求，將本場法國球證組從本屆世界盃剩餘比賽的執法名單中移除，理由是他們認為球證組出現了影響比賽結果的關鍵性錯誤。在埃及方面看來，萊特西耶及其球證團隊的判罰在阿根廷獲勝過程中發揮了決定性作用。

另據阿聯酋媒體報道，埃及足協主席哈尼·阿布·里達在發給記者的聲明中強調，球證在比賽中犯下了嚴重的判罰錯誤，還「採取了雙重標準」。

在本場比賽中，法國籍主球證萊特西耶因其多次爭議性判罰而深陷輿論漩渦。在本場比賽中，法國籍主球證萊特西耶因其多次爭議性判罰而深陷輿論漩渦。

埃及頭號球星沙拿賽後保持克制，未跟風批評球證：我不想過多評論，大家都親眼見證了全過程埃及頭號球星薩拉赫賽後保持克制，未跟風批評球證：我不想過多評論，大家都親眼見證了全過程。

作為埃及國家隊歷史頭號射手，34歲的沙拿代表法老軍團出戰119場、斬獲66球，本屆美加墨世界盃大概率是他職業生涯最後一屆世界盃。在2比3惜敗阿根廷隊、止步十六強後，沙拿在賽後表現得十分冷靜。

2026年7月7日 埃及隊一名教練組成員被球證萊特西耶出示紅牌。（Reuters）

此役埃及隊一度手握2比0領先優勢，卻在下半場崩盤，連丟三球慘遭逆轉。本場比賽法國主球證萊特西耶的判罰引發巨大爭議，埃及隊前鋒Mostafa Zico一粒進球經VAR回放被認定進攻前期犯規在先、進球無效，同時球隊還錯失一次疑似12碼機會。多名埃及隊球員賽後公開質疑判罰，但沙拿選擇保持克制，並未跟風批評球證。

在亞特蘭大體育場的混合採訪區，沙拿坦然談及本場失利：「這就是比賽的命運與結果。我們上半場發揮出色，下半場大部份時間也表現不錯，只是出現了一些細微失誤。關於球證的判罰，我不想過多評論，大家都親眼見證了全過程，我沒有更多可以補充的。」

他復盤了比賽轉折點：「我們有一粒進球被取消，還有一次點球機會未被吹罰，隨後對手抓住反擊機會破門得分。主教練肯定了我們的整體表現，我們原本都期待能在本屆賽事走得更遠，但最終的結果早已注定。我們會好好總結本次世界盃的收穫，相信未來會愈來愈好。」

本屆世界盃，沙拿打滿埃及全部五場比賽，助力球隊創下埃及隊史世界盃最佳戰績。他在小組賽3比1擊敗新西蘭隊的比賽中打入一球，同時送出2次助攻，扛起球隊進攻大旗。

總結對陣衛冕冠軍阿根廷隊的失利，沙拿心態平和：「我們深知對手的實力，也清楚這會是一場艱難的對決，賽前我們做了充足準備，比賽開局也印證了這一點，一切皆是命運安排。」

2026年7月7日，阿根廷與埃及對戰（Reuters）

世界盃歷史首次：78分鐘仍落後兩球，阿根廷贏了

另據足球數據機構Opta統計，這是世界盃歷史上首次有球隊在比賽進行到第78分鐘仍落後兩球，並最終在常規時間內完成逆轉取勝，創造了世界盃新的逆轉紀錄。

此前，這項紀錄由2018年世界盃比利時隊創造。當時，比利時隊在1/8決賽中第68分鐘仍以0比2落後日本隊，最終連進三球完成逆轉。更早的紀錄包括1970年秘魯隊對保加利亞隊（第50分鐘）、1938年巴西隊對瑞典隊（第43分鐘）以及1966年葡萄牙隊對朝鮮隊（第42分鐘）的逆轉。

埃及主帥怒噴國際足聯：這顯然是一場被操縱的比賽

據此前報道，埃及隊主教練侯賽姆·哈桑在賽後新聞發布會上表示，球隊在1比0領先時被取消的一粒進球存在爭議，傷停補時階段還曾有一次疑似12碼機會未獲判罰。

埃及隊主帥哈桑怒不可遏：「我會說出我的想法，不管後果如何。這顯然是一場被操縱的比賽，全世界都看到了。還有，我想再說一件事：如果他們那麼希望阿根廷獲勝，為什麼還要召集我們這些球隊來參賽？」

哈桑直言，國際足聯就是想讓梅西留在世界盃，「國際足聯倡導公平競賽，但我們沒在場上看到。如果不是這些錯誤判罰，比賽結果就會不同。一切都是營銷和金錢的問題。他們希望梅西，這位世界冠軍，在比賽中繼續保持競爭力。在足球中，很多事情都在場外根據各方利益而定，發生的事情是不公平的。埃及理應晉級，我們比阿根廷表現更出色。」

文章獲《觀察者網》授權轉載

