世界盃熱潮｜前港腳助陣任指揮官　警察足球隊與佛得角隊有相似？

世界盃2026今日（8日）誕生最後八強，世界盃熱潮全球瘋狂。在香港，除了職業球會，也有一支默契十足、由「陀槍師兄」組成的警察足球隊，近年更在世界警察及消防運動會勇奪金牌。隊內有一位「中場指揮官」，就是曾效力傑志、太陽飛馬等本地勁旅的前港超聯職業球員、現為督察的葉頌朗。



葉頌朗在最新一期《警聲》指，自己在警察足球隊最有滿足感的是將職業級的「無球走動」概念及技巧與同袍一起分享，帶動球隊，而葉頌朗在球場上的好拍檔是曾入選香港隊U13 、司職前鋒的警員李文彬，二人合作無間，一傳一射，默契十足。



兩人搭着膊頭道：「贏波絕不靠單打獨鬥，最重要是兄弟齊心。你衝前進攻，我在後面支援；你走漏了，我馬上幫你補位。」今屆世界盃，幾位警察足球隊成員不約而同讚賞「神奇球隊」佛得角隊: 「他們成功的蹺妙，與警隊精神及警察足球隊不謀而合——面對挑戰絕不畏懼，表現出堅強的韌力，加上極致的團隊精神，齊上齊落。」



警察足球隊隊員進行體能訓練。（《警聲》）

曾效力傑志 葉頌朗稱最有滿足感是將職業級無球走動概念與同袍分享

警察足球隊陣中主力之一的督察葉頌朗，曾效力傑志、太陽飛馬等本地勁旅，現為球隊中場指揮。葉頌朗表示最有滿足感是將職業級「無球走動」概念及技巧與同袍一起分享，帶動球隊。

葉頌朗與曾入選香港隊U13 （13歲以下）、司職前鋒的警員李文彬，二人合作無間。一傳一射，默契十足。兩人搭着膊頭道：「每次落場踢波，我們都超級享受！不過贏波絕不靠單打獨鬥，最重要是兄弟齊心。你衝前進攻，我在後面支援；你走漏了，我馬上幫你補位。每入一球波，都是全隊的功勞。這種齊上齊落的兄弟班默契，才是我們的必殺技！」

除了前線球員，一隊球隊成功也是一班幕後功臨臣，由於警務工作須輪班，警察足球隊的隊員有時因突發行動未能參與練習，甚至賽前臨時缺陣。面對變數，一班幕後智囊亦應對有法。

幕後智囊利用科技看數據鍛鍊體能 排陣有有多個後備方案

在最新一期《警聲》便披露警察足球隊教練警長方浩賢與陳亮廷靈活利用科技，着缺席隊員工餘鍛鍊體能並提交數據，落場布陣亦有多個後備方案。

（左起）吳志堅、方浩賢、陳亮廷及馮瑞琪向球員進行戰術簡報。（《警聲》）

「萬能總管」負責球隊「衣食住行」

他們亦會参考運動科學數據，與球隊另一靈魂人物，曾效力老牌球會東方的技術總監、警署警長吳志堅一同為球隊及個別球員訂立訓練目標，而有「萬能總管」之稱的警署警長馮瑞琪則負責球隊的「衣食住行」。說到底，成就球隊，全賴全隊在球場內外不分階級、不分你我的無間合作。

（左起）陳亮廷、李文彬、吳志堅、方浩賢、葉頌朗及馮瑞琪發揮極致的團隊精神，在球場內外合作無間。（《警聲》）

面對挑戰絕不畏懼 佛得角隊成功的蹺妙與警察足球隊不謀而合

今屆世界盃，幾位警察足球隊成員不約而同讚賞「神奇球隊」佛得角隊: 「他們成功的蹺妙，與警隊精神及警察足球隊不謀而合——面對挑戰絕不畏懼，表現出堅強的韌力，加上極致的團隊精神，齊上齊落。」