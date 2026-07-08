世界盃2026︱阿根廷對埃及VAR兩大爭議判決 劇本保送美斯入決賽？

美斯領阿根廷3：2反勝埃及出線，延續球王神話，可是這場16強比賽視象助理球證（VAR）兩次對埃及的不利判決，完全改變比賽進程及結果，埃及輸得不值，賽後主帥和球員均十分生氣激動，他們和不少人一樣指控：國際足協（FIFA）彷彿「有劇本」要保送美斯和阿根廷入決賽。

到底這是如何發生的？



世界盃2026︱穆斯塔法薛高（Mostafa Ziko）60分鐘精彩射入，卻被球證推翻。（路透社）

2026世界盃16強．阿根廷對埃及︱埃及有備而來上半場領先一球

阿根廷對埃及一戰，賽前看似強弱懸殊，然而比賽一開始，明顯有備而來的埃及，軍容齊整，尤其後防緊密而有紀律，反觀阿根廷大部分球員散散漫漫，完全不似是一支世界冠軍。上半場15分鐘埃及已找到缺口，一次右路傳中伏兵門前的守將伊巴謙頭槌頂入，領先1：0。當時為時尚早，阿根廷仍有大把時間追上，並隨即有十二碼機會，美斯20分鐘主射卻再次宴客。埃及大難不死，一班球員全力退守，隨時間轉移，阿根廷亦無計可施，半場落後一球。

60分鐘：VAR第一個爭議判決——埃及入球作廢

下半場初段，阿根廷仍未「睡醒」，沙拿一記「手術刀」妙傳劏穿阿根廷防線，今屆表現出色的穆斯塔法薛高（Mostafa Ziko）接應射入，開心到脫下球衣慶祝，埃及看來領先2：0一刻，VAR此時介入，指埃及中場阿迪耶（Marwan Attia）在搶回控球一刻侵犯阿根廷守將利辛度馬天尼斯在先，法國球證列迪斯亞（Francois Letexier）到場邊看慢鏡後，判入球無效。

埃及球員縱不滿，但很爭氣地在比賽中再找機會，僅7分鐘後另一次突擊，薛高再次射入，今次埃及真是領先至2：0。

世界盃2026︱VAR介入，埃及入球被推翻。（路透社）

補時階段：VAR第二個爭議判決——阿根廷入球有效

阿根廷隨即變陣，美斯改踢右路，79分鐘傳中予羅美路頂入追近，83分鐘再射進精彩入球為阿根廷扳平2：2。

補時階段，出現另一次爭議判決。阿根廷一次反擊，拿達路馬天尼斯右路傳中，安素費南迪斯門前頂入，不過今次輪到他們在攻勢開始、搶走埃及腳下球時，有犯規之嫌——當時沙拿在阿根廷禁區內與艾華利斯（Julian Alvarez）稍為觸碰後倒地，程度與60分鐘VAR介入、球證最終推翻埃及入球那次差不多，可是今次VAR視而不見，判阿根廷入球有效，阿根廷亦順利以3：2反勝埃及，晉身8強。

世界盃2026︱安素費南迪斯為阿根廷頂成3：2奠勝。（路透社）

當國際足協的球證新指引變虛偽

上個星期國際足協球證主管哥連拿（Pierluigi Collina）才向執法球證發出指引，容許比賽有「正常的身體接觸」，以提升比賽流暢度。今屆每場吹罰次數由2018年的27次、2022年的25次，進一步降至22.6次。

相信大家都不會忘記，早前巴拉圭才在對法國一戰出盡茅招，也只是13次犯規而且一面黃牌也沒有吧。如果是按這樣的標準，無論是60分鐘埃及的入球，或是阿根廷補時的入球，均不應推翻，因為兩球的接觸程度均不大。不過入球因犯規推翻亦屬無可厚非，問題是，球證列迪斯亞一球推翻，一球不推翻，便出現尺度不一致，而引發執法不公平之感。

世界盃2026︱沙拿立即向球證投訴阿根廷犯規在先。（路透社）

為何兩次程度相若的犯規，球證判決大不同？

VAR和球證兩次爭議判決，完全改寫今場結局，埃及陣營的不滿絕對可以理解。為何兩次看似程度相若的犯規，判決會如此不同？很可能與犯規的位置有關。

60分鐘那一球，埃及球員阿迪耶在阿根廷後場禁區外奪回皮球，期間稍為拉一拉利辛度馬天尼斯的球衣，其中一隻腳亦稍為踩到對方的腳趾，因此球證判埃及之後的入球無效。

補時階段艾華利斯疑似勾跌沙拿，事發地點卻在禁區內。假如球證以艾華利斯犯規而推翻阿根廷的入球，便要同時判罰阿根廷十二碼。足以判罰十二碼的犯規，必須要去到較高門檻，而沙拿在禁區的這一球，似乎難以難到。如果沙拿是在禁區外被侵犯，VAR為維持執法水平一致，阿根廷的入球可能同樣會被推翻。然而由於那並不足以判罰十二碼，阿根廷的入球被判有效，並勝出比賽。

FIFA「有劇本」要保送美斯入決賽？

如此一來，只能慨嘆埃及實在不幸。可是今場阿根廷在VAR及球證「幫助」下反勝，加上早已在網上瘋傳、美斯在阿根廷首場分組賽上半場踩中阿爾及利亞球員的小腿後肌而未被判罰一幕，以及原本在今屆分組賽需要繼續停賽的C朗拿度，獲FIFA「放生」暫緩停賽令，一再加深外界對恩芬天奴領導下的FIFA為保世界盃「票房」而讓美斯、C朗等巨星級球員有特權的印象。

而且阿根廷在決賽周的淘汰賽晉級路線，事前看來已較其他強隊均要輕鬆，因此也遭到不少網民、球迷不滿，認為FIFA用盡方法也要「保送」美斯入決賽。

世界盃2026︱阿根廷贏得驚險，球隊高高拋起美斯。（路透社）

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