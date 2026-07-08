世界盃｜阿根廷對埃及爆黑哨爭議　球迷看台衝突互罵扔酒樽｜有片

2026年世界盃16強賽，埃及對阿根廷的賽事中上演驚天逆轉引爭議。比賽直至77分鐘，在埃及隊仍手握兩球的領先優勢下，阿根廷連入3球反勝，逆轉對手晉級八強。賽後，兩隊粉絲在看台上情緒失控並爆發衝突，相互拋擲飲料瓶等雜物，場面一頓混亂。



綜合多家媒體報道，雙方球迷因比賽過程跌宕起伏、比賽結果充滿戲劇性而情緒激動，在終場哨響後，部分球迷仍沉浸在賽事中、情緒失控，進而發生口角且矛盾迅速升級演變成行為攻擊。

世界盃16強賽阿根廷以3:2戰勝埃及後，雙方球迷情緒失控、爆發衝突，有阿根廷球迷向埃及球迷拋擲飲料瓶。（影片截圖）

從網上流傳的片段可見，阿根廷和埃及球迷聚集在看台附近互相辱罵，並不斷向對方投擲啤酒杯、飲料瓶等雜物，有人員在其中分隔兩隊球迷，試圖平息衝突。

由於埃及為信仰穆斯林教國家，該宗教嚴格禁止教徒飲酒，且埃及國內亦對酒精有所管制，該片段引起許多埃及球迷憤怒，他們在網絡上強烈斥責阿根廷球迷。另外也有中立網友紛紛評論「這並不是足球精神」，並呼籲理性觀賽。

本場賽事引發強烈爭執，埃及主教練賀森哈辛（Hossam Hassan）一度公開炮轟國際足協及執法球證，導致埃及的入球被「吹走」，還是是阿根廷的入球在有犯規嫌疑的情況下被判有效。他直指整個局勢都在偏幫阿根廷，目的是為了留住球王美斯（Lionel Messi）。