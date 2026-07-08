馬林勒龐宣布2027年參選總統　將就挪用公款案上訴至法國最高法院

法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）遭法院裁決挪用歐盟公款罪成，禁止她在5年內競選公職，她提出上訴後，巴黎上訴法院7月7日作出裁決，將禁止其競選公職年期縮短，意味她可參加2027年的法國總統大選，不過競選時將正戴着電子腳鐐。她當晚接受電視訪問，表示會在2027年參加總統競選，還會就個案進一步向最高法院上訴。



馬林勒龐於周二上庭聽取裁決後步出法院，期間未立即做出回應，而是返回黨總部商議，最後在法國電視台第一頻道的訪問中透露下一步舉動。她稱競選從今晚開始，自己則是總統候選人，旨在「開啟法國的重生（begin the rebirth of France）」，並指若自己成功當選，將會與極右國民聯盟主席、與馬林勒龐同黨的巴德拉（Jordan Bardella）夥拍競選，由巴德拉作為副手，還強調自己沒有不參加2027年法國大選的可能。

2026年7月7日，法國巴黎，圖為法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）領袖馬林勒龐在法院聽取裁決後步出法庭，期間未就裁決立即做出回應。（Reuters）

法國總統大選的第一輪投票將在2027年4月18日舉行，距馬琳勒龐日前宣布參選不足10個月。

馬林勒龐挪用歐盟公款案

在此案中，馬林勒龐等人在去年被裁定2004至2016年挪用歐盟資金支薪給旗下僱員罪成。她隨後向巴黎上訴法院提請上訴。而根據上訴法院周二做出的新裁決，將馬林勒龐判囚3年，其中2年為緩刑，1年為戴電子腳鐐。

法院又把禁止她5年內競選公職的年期，降至45個月，其中30個月緩期執行，意味實際僅15個月，這項裁決意味她仍可在佩戴電子腳鐐的情況下參加2027年法國總統選舉。

法院並判她10萬歐元的罰款。

2026年7月7日，法國巴黎，圖為法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）領袖馬林勒龐回到黨總部商議後，連同身後的極右國民聯盟主席巴德拉一同步出總部。（Reuters）

法國大選民調：極右派領先

本來在未確定馬林勒龐能否參選的情況下，巴德拉在總統大選的民調走勢中領先，民調顯示若他與法國前總理菲利普（Edouard Philippe）進入第二輪競逐，有望以52%得票勝出。