法極右派領袖與意國公主傳戀情　女方為路易十四後人　24年曾訪港

英國廣播公司（BBC）4月9日引述名人雜誌《巴黎競賽畫報》（Paris Match）報道，法國極右派總統候選人、國民聯盟（Rassemblement National，RN）主席巴德拉（Jordan Bardella）正在與意大利社交名媛波旁-兩西西里公主瑪麗亞·卡羅琳娜（Maria Carolina of Bourbon-Two Sicilies）交往，女方更是法國國王路易十四（Louis XIV，又稱路易大帝、太陽王）的後人。



巴黎競賽畫報週四發表獨家報導，30歲的巴德拉承認蜜運中，與22歲公主卡羅琳娜拍拖 。報道指，還有大概一年便舉行法國總統大選，巴德拉有機會代表所屬政黨參選總統，法國選民難免希望了解各候選人多一些，包括配偶伴侶是誰人，或許是他這次公開感情狀況的原因。

早在今年1月，兩人就一同出席了在巴黎舉行的《費加羅報》（Le Figaro）創刊200週年紀念活動，當時就傳出了兩人戀愛的傳聞。但巴德拉當時僅支吾以對，表示希望保留一點私隱。

+ 1

國民聯盟首腦人物馬林勒龐（Marine Le Pen）有意連續第4屆問鼎總統寶座，但她因為挪用公款案而已被裁定褫奪公職權數年，正在上訴，如果上訴失敗，國民聯盟 需要改由巴德拉出選。

報道指，雖然卡羅琳娜的頭銜在意大利已沒有法律效力，但她可算是法國國王路易十四（Louis XIV，又稱路易大帝、太陽王）的後人，開創波旁—兩西西里王室的費迪南多一世（Ferdinando I）是路易十四的玄孫（即曾孫之子），也是「兩西西里王國」（Kingdom of the Two Sicilies）的開國君主，這個王國於1816至1861年管治西西里島及意大利半島南部，之後隨着意大利半島統一而結束。

國民聯盟首腦人物馬林勒龐（Marine Le Pen）因挪用公款案而已被裁定褫奪公職權數年，正在上訴，如果上訴失敗，國民聯盟 需要改由巴德拉出選。(Getty)

波旁—兩西西里家族1960年曾爆發繼承爭議，並分裂成兩個分支，一支主要在西班牙活躍，卡羅琳娜則來自主要在法國活躍的一支。

根據卡羅琳娜官方網站介紹，她先後在羅馬、蒙特卡洛和巴黎長大， 精通六種語言，在社交媒體上擁有超過35萬粉絲，並且對時尚界充滿熱情。卡羅琳娜現為模特兒和社交名媛，經常出席慈善活動及社交場合。2024年，她曾訪港出席拍賣行佳士得為其新亞太總部揭幕活動，又在世界兒童日到訪聖公會聖匠小學。