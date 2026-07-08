特朗普指美伊諒解備忘錄「已完」　稱不願與伊朗打交道：他們病態

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日在土耳其出席北約峰會時表示，他認為美國與伊朗達成的諒解備忘錄「已完」，又指不願與伊朗人打交道。



現場有記者向特朗普提問美伊初步達成的諒解備忘錄是否已6月17日簽署的初步和平協議是否已經失效時，特朗普回應稱「對我來說，我認為已經完了（I think it's over）。我不想和他們打交道，他們是敗類。」

特朗普又指「他們是騙子，他們是作弊者，他們是病態的人（sick people）。」

他續稱「坦白說，我不想在他們身上浪費時間。如果他們想的話，我會讓我們優秀的斡旋者繼續談判，但我不這麼認為（but I don't see it）。」

特朗普（右）2026年7月8日在土耳其出席北約峰會（Reuters）

美伊雖然達成停火，但7日再出現互相攻擊，美國中央司令部（CENTCOM）7月7日在社交平台發文，公布對伊朗發動的新一輪打擊，回應伊朗早前襲擊通過霍爾木茲海峽商船的事件，稱襲擊超過80個對方目標，包括逾60艘伊朗革命衛隊（IRGC）小艇。

IRGC稍晚稱，作為報復，已向巴林和科威特境內的85個屬於美軍的目標發射導彈和無人機。