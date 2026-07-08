美軍再對伊朗發動打擊　伊總統急回國　哈梅內伊靈柩已運抵伊拉克

美國中央司令部（CENTCOM）7月7日宣布，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。伊朗南部港口城市錫里克（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）等多地傳出爆炸聲。因應事件，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）提前回國。此外，伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的靈柩於同日抵達伊拉克聖城納傑夫（Najaf）。



路透社報道，美國中央司令部在社交媒體X宣布開始對伊朗發動一系列「強力打擊」，並指這次打擊是對伊朗早前襲擊三艘途經霍爾木茲海峽商船的回應，批評伊朗行為毫無道理、極度危險，並且公然違反停火協議。

伊朗南部港口城市錫里克（Sirik）傳出數次爆炸聲，有六枚砲彈擊中了位於該市的Taheroui碼頭地區；另外該國南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）也曾發生爆炸。

伊拉克國家電視台則指，伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）和多位伊拉克高級官員在納傑夫國際機場接運靈柩，隨後舉行葬禮儀式和大規模公眾遊行。伊朗總統佩澤希齊揚亦已抵達納傑夫參加葬禮儀式。

2026年7月7日，伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的靈柩運送至伊拉克納傑夫國際機場。（Reuters）

在靈柩抵達機場後，伊拉克政要和什葉派宗教人士出席了官方歡迎儀式。隨後，靈柩將於周三在納傑夫市舉行公眾悼念活動，預計將吸引大量民眾參加。