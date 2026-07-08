美軍襲擊伊朗逾80個目標 伊朗再轟巴林和科威特85個美軍目標報復
撰文：官祿倡
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美國中央司令部（CENTCOM）7月7日在社交平台發布專題文章，公布對伊朗發動的新一輪打擊，回應伊朗早前襲擊通過霍爾木茲海峽商船的事件，稱襲擊超過80個對方目標，包括逾60艘伊朗革命衛隊（IRGC）小艇。IRGC稍晚稱，作為報復，已向巴林和科威特境內的85個屬於美軍的目標發射導彈和無人機。
美軍在文中表示，伊朗軍方毫無正當理由的侵略行動，明顯且危險地違反停火協議，並破壞航行自由，強調對伊朗的防空系統、指揮與控制網絡、沿海雷達站、反艦導彈能力，以及位於霍爾木茲海峽內及附近海域的超過60艘伊斯蘭革命衛隊小艇發動打擊。
文中還連帶上載有美軍襲擊目標的錄影，其中可見伊朗目標遇襲後發生爆炸，火光四濺的景象。
另一方面，美媒引述伊朗革命衛隊於Telegram上發布的消息，稱伊朗已向美軍第五艦隊駐地內的軍事設施——巴林薩勒曼港（Port Salman），以及美軍位於科威特的阿里・薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）施襲。
科威特軍方周三則在社交平台發文，稱「科威特防空系統正在攔截敵方導彈和無人機襲擊」，但未說明襲擊來源。巴林內政部同日也在社交平台發文，稱防空警報已響起，呼籲市民保持冷靜，盡快前往安全地點。
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