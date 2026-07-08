特朗普稱下令斷絕美西貿易往來　西班牙：無意改變兩國關係

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日在土耳其舉行的北約峰會上，公開下令財長貝森特（Scott Bessent）切斷與西班牙的所有貿易往來，直指馬德里是聯盟中「糟糕的夥伴」（terrible partner），揚言要讓西班牙無法繼續從對美貿易中獲利。



據路透社指，特朗普3月時曾作出類似威脅，但美國與西班牙貿易仍如常繼續。

特朗普已多次表明不滿西班牙，主因有兩點，一是西班牙拒絕達成北約GDP佔比5%的國防開支目標，僅承諾提升至2.1%；二是西班牙拒絕開放本國領空、莫龍（Morón）空軍基地和羅塔（Rota）海軍基地，供美方執行對伊朗軍事行動。

特朗普在北約峰會開幕式上對北約秘書長呂特（Mark Rutte）說：「西班牙什麼都不答應，你不應該替他們做事。」隨後又對貝森特說：「我不想和他們做任何交易，明白嗎？立刻採取行動，別跟他們說話。」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其舉辦的北約峰會與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面。期間，特朗普向呂特表達對西班牙的不滿，並稱呂特不應替西班牙做事。（Reuters）

特朗普又補充道：「他們從我們這裡賺了很多錢，我們要讓他們少賺很多。我不想再跟他們有任何生意往來。」

該消息一出，西班牙IBEX指數跌幅擴大至近2%。

西班牙：無意改變與美關係

面對美方高壓威脅，西班牙首相府低調回應，將特朗普的制裁言論視為「一切如常」（business as usual），表示「與美國保持著良好的社會、文化和經濟關係，我們無意改變這種關係。」

首相府又指，西班牙對美有貿易逆差，經濟連結主要由私人企業而非政府維繫。聲明還補充指，歐盟海關規則禁止單獨針對任何成員國。