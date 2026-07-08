法國負債3.5萬億歐元　債務壓力恐在大選前持續惡化

法國借錢的成本越來越高，投資者和經濟師警告，法國本來已經背負3.5萬億歐元（約31萬億港元）公共債務，若明年總統選舉前政治角力加劇、財政改革繼續受阻，債務可能會越滾越大，形成所謂「滾雪球效應」。



路透社報道，所謂「滾雪球效應」，是指政府債券平均利率高於經濟增長率時，如果政府無法長期維持基本預算盈餘，債務占經濟規模的比重就會繼續上升。

經濟合作與發展組織（OECD）秘書長科爾曼早些時候說：「如果什麼都不做，到2050年，法國公共債務可能達到國內生產總值（GDP）的203%。因此，嚴格的預算紀律對於穩定公共債務至關重要。」

官方數據顯示，今年第一季，法國公共債務突破3.5萬億歐元，佔GDP的117.5%，接近冠病危機期間的水平。法國審計法院指出，法國是歐元區內唯一尚未把債務負擔從疫情後高位降下來的國家。

2026年7月7日，法國巴黎，圖為馬琳勒龐回到黨總部商議後，連同身後的巴德拉一同步出總部。（Reuters）

法國去年公共債務利息支出達660億歐元（約5900億港元），正迅速成為國家最大支出項目之一，並可能超過教育和國防預算。審計法院警告，到2029年，這筆支出可能逼近1000億歐元（約8945億港元）。

穆迪預計，英國、法國、德國、意大利和西班牙這歐洲五大借款國的債務比率都將進一步惡化，其中法國利息支出相對於公共債務的增幅最大。

自2024年提前議會選舉造成無多數議會以來，已有數屆少數派政府在推動預算案時倒台，法國國債持續承壓。隨著政府準備在今年秋季推動2027年預算案過關，投資者要求持有法國國債而非德國國債的風險溢價，已回到去年10月養老金改革暫停後出現的高位，並超過意大利與德國國債之間的利差。

摩根士丹利上周以財政擔憂為由，建議客戶降低法國債務敞口。經濟師預計，在明年總統選舉前，法國債券市場波動仍將維持在高位。

文章獲《聯合早報》授權轉載

