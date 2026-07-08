法國私家車純電率達35%　歐洲電動車消費市場迎「重大變革」？

據《歐洲汽車新聞》7月3日報道，法國汽車數據機構AAA Data最新發布數據顯示，2026年6月，法國純電動車佔新車總銷量的30%，按年增長94%。AAA Data汽車市場分析主管Marie-Laure Nivot表示，「如今每三輛新車中就有一輛是電動車，市場已經跨越了向電氣化過渡的臨界點。」



這一數據不僅意味着法國電動車市場重新駛入增長快車道，也折射出歐洲電動化正在發生新的變化。

從最初依靠政策和法規推動產業轉型，到如今越來越多歐洲消費者主動接受電動車，再到社會機構開始圍繞消費者真實需求完善評價體系，歐洲電動化正在從一場政策驅動的產業變革，逐漸演變為市場力量主導的新一輪競爭。

越來越多歐洲消費者主動接受電動車。（Reuters）

歐洲電動車 重新跑起來了

法國市場釋放出的信號，並非個例，而是歐洲電動車市場整體回暖的一個縮影。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）最新數據，2026年前5個月，歐盟純電動車註冊量按年增長26.1%，市場份額由2025年同期的15.3%提升至20%。混能車則是歐洲最受歡迎的動力形式，佔新車市場37.8%；傳統燃油車則持續萎縮，汽油和柴油車款合計市場份額已降至30.1%。

從整個歐洲市場看，這一趨勢更加明顯。數據顯示，5月份歐盟、英國及歐洲自由貿易聯盟（EFTA）國家新車註冊量按年增長3.6%，其中純電動車註冊量按年增長39.1%，插電式混合動力車增長13.2%，油電混能車增長8.2%，電動化車款繼續成為歐洲汽車市場增長的主要動力。

電動化車款繼續成為歐洲汽車市場增長的主要動力。（Reuters）

從主要市場來看，德國、英國等國家的純電動車滲透率均已接近25%，經歷了補貼調整後的短暫波動，歐洲新能源汽車市場重新回到增長通道。

歐洲汽車市場研究機構JATO Dynamics此前指出，2026年以來，價格更加親民的新車款持續上市，加上企業電動車投放力度增加，使歐洲電動車市場重新恢復增長勢頭。與此同時，中國品牌和歐洲本土品牌之間的競爭正在加劇，歐洲電動車市場正進入新一輪產品競爭周期。

市場接棒 歐洲電動化進入新命題

值得一提的是，銷量的增長，並不僅僅來自歐洲各國一貫採用的政策刺激。

AAA Data數據顯示，2026年6月，法國私家車市場純電動車滲透率達到35%，高於30%的整體市場滲透率。這意味着，越來越多消費者正在主動選擇電動車，而不僅僅是政策補貼下的被動轉型。

2026年6月，法國私家車市場純電動車滲透率達到35%，高於30%的整體市場滲透率。（中國駐法國大使館官網）

過去幾年，歐洲推動電動化主要依賴政策工具。從歐盟2035年停售燃油車目標，到持續收緊的碳排放法規，再到各國購車補貼，本質上都是通過制度設計推動企業完成轉型。

但隨着電動車逐漸進入大眾消費市場，僅靠政策已經不足以支撐市場進一步擴大。消費者開始更加關注電動車是否安全、是否易於駕駛、是否真正能夠替代燃油車，而圍繞這些問題展開研究的主體，也開始從政府部門擴展到消費者組織、保險機構以及安全評級機構等更多社會組織。

2026年年初，歐盟委員會發布的一項消費者調查，不再聚焦如何推廣電動車，而是研究影響消費者購買決策的核心因素。調查顯示，續航里程、充電便利性以及日常使用體驗，已經成為歐洲消費者購買電動車時最關注的問題。

續航里程、充電便利性以及日常使用體驗，已經成為歐洲消費者購買電動車時最關注的問題。（示意圖，Unsplash@Antoine Schibler）

當地時間7月2日，德國《世界報》報道中也提到，德國保險協會事故研究部門（UDV）發布了一項研究報告，其對於電動車的結論也進一步體現了這種變化。該機構通過分析近500宗重大交通事故，並結合用戶調查發現，電動車整體事故率與同級燃油車基本一致，是燃油車「重要、合適且安全的替代方案」。

類似的市場導向甚至反向開始影響產品評價體系，2025年6月，歐洲新車安全評鑑協會（E-NCAP）曾宣佈，將在新一輪安全評級中更加重視關鍵功能的實體按鍵設計，引導車企減少因過度依賴觸控屏幕帶來的分心駕駛問題。

消費者調查、保險機構事故研究以及安全評價體系的不斷完善，共同反映出歐洲電動化正在出現一個新的趨勢：推動產業前行的力量，不再只有政策。隨着越來越多市場機構圍繞產品、安全和使用體驗建立評價體系，消費者也開始成為影響電動化發展的重要變量。

不再只有Tesla 歐洲電動車競爭正在改寫

推動歐洲電動車市場前行的另一個重要背景，則是競爭格局的轉變。

回顧歐洲電動化的發展，早期市場幾乎由Tesla單獨推動。在大眾、寶馬、平治等傳統車企尚未全面推出純電產品時，Tesla憑藉Model 3、Model Y率先打開歐洲消費者對於純電動車的認知，也長期佔據銷量榜首。但彼時，歐洲消費者能夠選擇的產品並不豐富，高性價比車款更是有限。如今，這種局面正在快速改變。

回顧歐洲電動化的發展，早期市場幾乎由Tesla單獨推動。（Reuters）

一方面，中國品牌開始成為歐洲電動車市場的重要參與者。法國數據顯示，比亞迪已經成為當地銷量最高的中國汽車品牌，6月銷量突破5000輛，按年增長近四倍；MG等品牌也持續擴大市場份額。中國品牌不僅帶來了更多產品選擇，也進一步推動了純電車款價格下探和市場競爭。

另一方面，歐洲本土車企也開始重新調整自身電動化節奏。近年來，包括雷諾、大眾汽車集團、Stellantis、寶馬、平治等車企都在加快推出新一代純電產品，並積極借鑑中國在動力電池、電驅系統以及智能化領域的發展經驗，通過優化平台架構、降低製造成本，加速推出價格更加親民的電動車款。

法國市場便是這一趨勢的縮影。6月份，雷諾集團銷量重新超過Stellantis，雷諾5等新一代純電車款銷量大增，正在幫助本土品牌重新爭奪市場份額。

某種程度上來說，中國品牌進入歐洲，不僅帶來了更加激烈的市場競爭，也促使歐洲傳統車企進一步加快產品迭代和技術升級。而歐洲車企在本土推出更具競爭力的純電產品，又進一步推動了消費者接受度的提升。

中國品牌進入歐洲，不僅帶來了更加激烈的市場競爭，也促使歐洲傳統車企進一步加快產品迭代和技術升級。（Reuters）

法國純電動車滲透率突破30%、私家車市場佔比達到35%，以及越來越多第三方機構圍繞安全、體驗和消費決策展開研究，都表明歐洲電動化正在邁入新的發展階段。相比此前更多依靠補貼、排放法規等政策工具打開市場，如今產業競爭的重心正逐漸轉向產品競爭力、用戶體驗以及消費者認可度本身。

不過，這也意味着歐洲電動化將面對更加複雜的市場考驗。補貼逐步退出、充電基礎設施建設仍需完善、不同國家市場發展節奏存在差異，都將影響需求進一步釋放；競爭層面，中國品牌持續擴大在歐洲市場的影響力，歐洲本土車企也在加快推出更具競爭力的純電產品，新一輪競爭已經從「推動電動化」轉向「贏得電動化市場」。

對於歐洲而言，電動化的故事正在翻開新的一頁。政策打開了歐洲電動化的大門，而真正決定這場轉型能走多遠的，將是市場。最終留下來的，也不會只是率先啟動電動化的企業，而是那些能夠持續拿出讓消費者願意付款產品的車企。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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