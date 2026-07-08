4艘油氣船在霍爾木茲海峽掉頭　卡塔爾LNG船排隊等裝貨

船舶追蹤數據顯示，至少4艘油氣船在嘗試通過霍爾木茲海峽時掉頭撤退，此前海峽內再有船隻遇襲，令航道安全憂慮升溫。



路透社7月8日報道，一艘裝載液化天然氣的卡塔爾液化天然氣運輸船Al Rekayyat號周二晚間左舷遭到攻擊，導致機艙起火，隨時有爆炸風險。另外兩艘遭襲船隻分別為沙特阿拉伯的Wedyan與伊比利亞的Cyprus Prosperity海事部門已將通航威脅等級上調至「嚴重」。

Kpler及LSEG數據顯示，卡塔爾QatarEnergy旗下的液化天然氣（LNG）船Al Ghariya、Duhail、Al Ruwais周二晚在近海峽西側時改向折返，三船均為空載、原定駛往卡塔爾Ras Laffan裝貨。印度籍超大型油輪（VLCC）Lila Vadinar載有200萬桶上周末裝載的科威特原油，周三在阿曼海角附近掉頭。

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月7日宣布，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。圖為城市阿巴斯港（Bandar Abbas）在美軍宣布發動襲擊期間發生爆炸。（X@HormuzLetter）

衞星影像顯示波斯灣拉斯拉凡港外錨泊14艘LNG船，其中Umm Al Amad正在裝貨，3艘等候船隻自動識別系統（AIS）發射器關閉。逾50艘卡塔爾能源公司及阿布達比國家石油公司控制的空船部署於中東灣、印度及馬六甲海峽一帶，部份關閉AIS逾10日。自2月底衝突爆發以來，已各有至少16及10批LNG貨撤出海峽，但仍佔兩樞紐每月約700萬公噸出口量一小部份。

另一方面，至少3艘超大型原油船（VLCC）成功駛出：載200萬桶阿聯原油的Mercury Hope周三出峽，載卡塔爾原油的Tenjun（日本郵船管理）周二深夜出峽，印尼國家石油公司管理的Pertamina Pride載沙特原油亦於周二出峽且關閉AIS。