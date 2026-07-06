霍爾木茲海峽爭奪戰・一｜美國還能拿伊朗怎麼辦？

經過7月1日的卡塔爾會談，美伊戰爭依舊走向不明。

首先，美國似乎有意避免全面戰爭。例如副總統萬斯（JD Vance）就提到，自己無法保證在下個月的最後期限到來前，美國不會重返全面作戰狀態，但特朗普（Donald Trump）已指示官員們盡力達成協議，「我能承諾的是：除非迫不得已，或者有明確的目標，否則總統不會再次派遣軍隊參戰。」

至於作為會談議題之一的資產解凍，各方似乎逐步解決技術問題，卡塔爾央行也正著手審議首批60億美元資金的使用。可是作為會談重點的霍爾木茲海峽議題，顯然就是各說各話、缺乏共識。

根據美媒Axios報道，特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）、其女婿庫什納（Jared Kushner）一直在會談中設法說服伊朗：在海峽收費可能毀壞美伊協議。而如果美國根據協議解除所有制裁，伊朗通過自由開發和出售石油及其他資源所能獲得的收益，將比收取海峽通行費的所得更加可觀。

2026年6月21日，美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾在瑞士舉行4方會談（Pool via Reuters）

但伊朗這方似乎無意改變立場。根據路透社引述的伊朗高層消息：如果臨時協議到期後未獲續期，伊朗將於8月中旬開始對船隻通行收費。而雖說這個變化可能要與海灣國家商討安排，但伊朗並無義務與它們達成協議。言下之意，就是海峽收費無法逆轉。

與此同時，抗拒各方似乎也出現「鬆動」跡象。例如根據彭博社7月2日報道，部分歐洲主要大國已經接受未來船隻通過霍爾木茲海峽，可能要向伊朗、阿曼繳納費用的現實；甚至部份海灣阿拉伯國家官員私下也持相同觀點，只是這未必是其政府的正式立場。

至於面臨雙重壓力的阿曼，則是在表態始終遵守國際海事法、卻又在行動態度上含糊其辭之餘，釋出了亞洲馬六甲海峽模式的可能訊號，也就是仿照印尼、馬來西亞、新加坡的三國共同管理模式，向船舶收取必要的航行和保安服務費用，並設有基金用於募集自願捐款以確保航行安全。

當然，美國對此依舊反對；但伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也稱，伊朗的首要任務是與阿曼達成協議，但如果阿曼不願意建立共同管理水道的框架，伊朗將自行推進。顯然，伊朗的底氣在於：由於爭端成本不斷攀升，擁有船隻的國家最終可能接受伊朗對霍爾木茲海峽的管理安排，而華盛頓為了確保全球能源供應保持穩定，也只能被迫接受。

因此，現在的大哉問在於：美國還能拿伊朗怎麼辦？

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

「打通海峽」要付出什麼代價

首先是特朗普反覆宣稱的軍事打擊。

平心而論，「打通海峽」理論上當然可行，實際上卻是取決於美國願意付出多少代價與時間，來徹底掃清伊朗對於海峽的威脅。因為從現實來看，美國或許擁有壓倒性實力，伊朗卻是可以利用各種不對稱優勢，在無須贏得傳統常規海戰的背景下，反覆增加美國的作戰成本，甚至導致美國深陷泥淖。

第一是作戰系統的消耗。確實，美國的宙斯盾能夠應對彈道導彈、超音速飛機等複雜威脅，但面對數百架價值兩萬美元的自殺式無人機群，卻必然暴露彈藥儲備不足的弱點，最終可能就是被低成本目標反覆消耗，直到自身不堪一擊。

第二是水雷戰的夢魘。長期以來，美國都沒有顯著精進自身的抗水雷（MCM）能力，尤其伴隨復仇者級艦艇大多退役或過時、新戰鬥系統也未有大規模實戰檢驗，當前美國其實缺乏確保海底安全的可靠手段。因此，即便美國能用軍事優勢控制水面，卻還是可能因為幾枚未知水雷存在，就導致艦隊航程被迫受阻。

第三是無人水下航行器（UUV）的部署。一旦艦艇的防禦系統疲於應對空中集群攻擊，無人水下航行器便能趁機攻擊艦艇的脆弱龍骨，再加上與智慧水雷協同作戰，直接增加聲吶探測的難度，這種多域飽和的攻擊環境無疑會讓傳統反潛戰術力不從心。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

第四則是地理限制。狹窄海峽侷限了主力艦艇的作戰空間，後者因此無法發揮速度優勢或進行遠程防禦。此外，伊朗海岸線也就如同天然的導彈陣地，構築了大量地下導彈掩體，只要美國不進行高成本的地面入侵，就無法徹底摧毀抹除相關防線。

更重要的，是當前各方都不樂見美國強勢出兵。與1980年代被兩伊戰爭觸發的海灣「油輪戰」（Tanker War）相比，當時伊朗的非對稱海軍能力仍不成熟、美國也有能力組織壓倒性的護航力量，船商利潤則足以支付高昂保險費，因此油輪仍能沿既定航線航行，石油運輸暢通無阻，英國等美國盟友也願意出兵護航。

但放眼今日，由於美國一意孤行、貿然興戰，再加上伊朗的非對稱海軍能力已臻成熟，基本上沒有任何歐洲國家、印太盟友願意加入「打通海峽」的軍事行動。此外，部分海灣阿拉伯國家也不樂見戰事擴大，例如明顯在美伊之間遊走的阿曼，就是希望「兩相安撫」以避免局勢升級。

可以這麼說，伊朗的戰略豪賭明顯基於一個前提：自己所能承受的痛苦門檻，遠遠高於美國納稅人；而一旦美國選擇「打通海峽」，就必須接受損失主力水面艦艇、甚至航空母艦遭受重創的高機率風險，以及外交場域的各方冷眼。

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示，伊朗無人機襲擊霍爾木茲海峽的船隻是對停火協議的「愚昧違反」（foolish violation）。（truthsocial@realDonaldTrump）

美國只能訴求局部解決

因此，「打通海峽」明顯不是解決問題的最優選項。這當然也反映兩個時代趨勢。

第一，進入後冷戰時期，世界經濟日益依賴海上運輸。從當前數據來看，全球航運佔了全球貿易總量的80%以上、化石燃料運輸量的三分之二以上、金屬和礦產運輸量的90%、糧食供應的60%，海底電纜更是承載高達99%的洲際數據傳輸。顯然，這也是「武器化水道」之所以能成功的背景。

第二，武器技術的全球擴散正在衝擊全球航運。以俄烏戰爭為例，烏克蘭明顯利用無人水面和空中航行器，再搭配巧妙戰術，有效阻止俄羅斯海軍大規模進入黑海；再來是2023年加沙戰爭觸發的紅海危機，胡塞武裝同樣憑藉伊朗技術與本地製造能力，大量生產了低成本中程導彈，成功擾亂全球商業航運，迫使船舶大量繞道好望角。

正因如此，霍爾木茲危機或許只能借鑑俄烏戰爭經驗，也就是仿照黑海運糧協議，設法在衝突背景下建立臨時安排，確保關鍵水道的持續暢通。只是結合伊朗戰爭脈絡，海峽危機無疑是在複雜背景下炸裂，這就導致美伊雙方都試圖利用談判掛勾更多難解議程：美國除了海峽危機，還想解決核問題、導彈計畫、「抵抗軸心」（Axis of Resistance）；伊朗則除了控制海峽，還要求美國付出戰爭賠償、保證不再侵略、撤出所有美軍基地、保證黎巴嫩停火。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年6月24日表示，伊朗已告知美方，不會向途經霍爾木茲海峽的船隻徵收任何費用。（網頁截圖）

可以發現，在最一開始協商停火時，美國面臨的最大風險就在於：與伊朗談判的野心遠遠超過了願意、可以採取的手段；當然，伊朗同樣必須正視現實：持續封鎖海峽除了油價上漲外，伊朗幾乎得不到任何直接利益，從長遠來看，伊朗要獲得談判好處、乃至收取通行費，前提都是開放海峽。

而這就是美伊談判可能出現交集的背景，也是不容迴避的重要前提：雙方如果希望取得下場台階，就只能對談判議題「局部處理」，畢竟戰爭都無法達成的目標，轉為談判其實也難一勞永逸。而從當前局面來看，雙方確實也是採取類似模式：美國前後運用海上封鎖、恢復軍事打擊施壓，再結合解凍資產的經濟誘因，希望維持海峽通航；伊朗則利用海峽危機的籌碼、不怕再戰的姿態，希望爭取到最好的經濟條件，包括在不進行核讓步的背景下解除制裁。

只是當下問題也就如前所述，伊朗希望控制海峽、美國極不樂見，那麼在「打通海峽」不是最優選項的背景下，美國也就只能持續動用局部解決的可行工具。

首先，強化吸引伊朗開放海峽的經濟誘因，這當然也包括延後資產解凍時程，來迫使伊朗在海峽議題上讓步；第二，在不引爆全面戰爭的前提下，繼續擺出施壓姿態，包括威脅重啟轟炸、再度封鎖，不過伊朗當然也有對等反制的升級空間，包括繼續襲擊海灣國家，可能在一定程度上牽制美國行動；第三，除了前述的軟硬兼施，美國也能進行多國串聯、強化談判解決的可能，例如要求歐洲、海灣國家全數表態抵制伊朗的收費要求，甚至不惜與中俄達成某種利益交換，促使兩國私下斡旋伊朗放棄堅持。

整體來看，美伊雙方似乎都做好軍事升級的準備，但要在合理成本內有效突破當前僵局，以談判為主的「組合拳」似乎還是最好途徑。當然，如果沒有年底的期中選舉掣肘，美國未必只有前述工具可用；只是放眼當下，美國的可行選項實在不多，即便軟硬兼施的談判「組合拳」，也未必就能真正突破僵局。在可見未來內，伴隨美伊對峙此消彼長，海峽局勢或許還將持續動盪。