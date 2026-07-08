霍爾木茲海峽據報24小時內3船遇襲　美國撤銷伊朗石油出口許可

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）7月7日通報，霍爾木茲海峽及其附近海域最近24小時內有3艘船隻遇襲。美國財政部同日稍後宣布，撤銷一項授權伊朗對外出售石油的通用許可證。



路透社及半島電視台7日報道，英國海事貿易行動當日通報，當地再有油輪被一架不明無人機撞擊，結構輕微受損，未造成人員傷亡或環境影響。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

報道指，當日稍早遇襲的兩艘船隻，分別為卡塔爾的大型液化天然氣運輸船，以及懸掛沙特國旗的油輪。消息人士稱，前者遇襲後起火，有爆炸風險；卡達外交部及沙特外交部事後稱，伊朗須對船隻遇襲事件負上責任。

對此，伊朗外交部發言人表示，伊朗正努力履行保持海峽開通的承諾，但使用未經伊朗協調的航線或篡改船舶追蹤資訊的商船不只會面臨風險，更會擾亂伊朗為確保海峽安全通行所做的努力。伊方未對船隻遇攻擊一事承認責任。

與此同時，美國海軍領導的聯合海上訊息中心（JMIC）之後將穿越海峽的威脅等級提升至「嚴重」。

2026年3月26日，圖為霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和3D列印的石油油桶。（Reuters）

伊朗石油出口許可遭撤銷

美國財政部外國資產管制辦公室同日發聲明宣布撤銷授權伊朗出口石油的通用許可證，美方此前與德黑蘭方達簽署諒解備忘錄後，向後者發布為期60天的石油制裁豁免。

路透社引述美國官員指，初步跡象顯示伊朗曾向上述其中兩艘商船開火，而相關行動完全不被美國接受，伊方因而將受到相應的懲罰。