法拉奇出戰補選英國各政黨杯葛　李韻晴：不阻他與「垃圾桶」辯論

英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）因身陷富豪捐款醜聞而遭國會調查之際，宣布辭去克拉克斯頓（Clacton）選區國會議員職務，但他之後將再參與補選。法拉奇聲稱，希望由選區選民來評判其行為。然而，英國各主要政黨都表示，不會參與這場「作秀」式的選舉，意味着他的唯一對手，很可能就只有以垃圾桶造型示人而聞名、真實身份為喜劇演員哈維（Jon Harvey）的另類候選人「垃圾桶」（Count Binface）。財相李韻晴（Rachel Reeves）8日就語帶雙關嘲諷，稱不會阻止法拉奇與「垃圾桶」辯論。



英國廣播公司（BBC）及路透社8日報道，據英國議會制度，議員不能夠主動辭職，只能透過請求財政大臣批准請辭者擔任一個特別虛構職位，以達到「離職」的效果。

李韻晴已確認她不會阻止法拉奇辭去議員職務，允許其參加克拉克頓的補選，但她批評指：「這簡直是一場鬧劇，也是一種絕望的轉移視線之舉，克拉克斯頓的居民理應得到更好的待遇。」

法拉奇宣布辭職後，工黨、保守黨、自由民主黨、綠黨和同為極右派的復興英國黨都已排除參加克拉克斯頓選區的補選。各政黨批評法拉奇的目的，是為了轉移民眾視線。

在各大政黨皆杯葛這次補選的情況下，這次選舉很可能會變成「垃圾桶」與法拉奇2人對決的選戰。「垃圾桶伯爵」近年來頻頻在英國選舉中現身，過去曾與多位首相同台競選，而他已宣布將參與這次克拉克斯頓選區的補選。

因此，李韻晴在確認批准法拉奇辭職時，也借機嘲諷：「如果他（法拉奇）想把整個夏天都耗在跟垃圾桶爭論上，我也不會阻止他。」