英國改革黨法拉奇捲富豪捐款案　憤怒稱辭議員職務　將參加補選

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）7月7日宣布辭去克拉克斯頓（Clacton）選區國會議員職務，此前他因被指未申報多名富商支持者贈禮而備受壓力，正面臨國會調查。



法拉奇表示他辭去職務後，將參加同一選區的議席補選，以證明自己繼續得到民眾支持。

他形容「這將是一場人民對抗建制的補選」，又稱「若我（在補選）輸了，他們勝出。若他們勝出，你們便輸了。」

法拉奇：從未如此憤怒

他稱媒體侵犯其家庭隱私是壓垮他的最後一根稻草，「我絕不容忍我的任何家人因為我在公職中的選擇而受到傷害。所以你們可能會問，我生氣嗎？嗯，我這輩子從未如此憤怒過。」

《衛報》（The Guardian）報道，法拉奇在上次大選前，未公開申報億萬加密投資者哈伯恩（Christopher Harborne）一筆500萬英鎊（約5244萬港元）的捐款，目前正因此接受國會專員調查。

他另外被指長期接受加密賭徒兼已定罪的詐欺犯科特雷爾（George Cottrell）的財務支持，可能面臨第二宗調查。科特雷爾曾因詐欺罪成服刑，其與法拉奇的資金往來近日起底後，令後者承受更大政治壓力。

法拉奇將連日來的審查描繪為「當權派的陰謀」，並指控媒體正在騷擾其家人。他多次強調自己沒有做錯。