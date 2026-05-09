英國地方選舉｜改革黨斬獲1400議席 工黨慘敗失威爾斯議會控制權
撰文：王海
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英國5月7日舉行地方選舉。開票結果顯示，改革黨（Reform Party）在英格蘭贏得超過1400個議席，奪取14個地方議會的控制權；反觀執政工黨則失去接近1400個議席，喪失35個地方議會的控制權。工黨更在威爾斯自治議會選舉中慘敗，96個議席中僅獲得9席；這是自1999年威爾斯成立地方自治議會以來，工黨首次失去執政權。威爾斯民族黨（Plaid Cymru）贏得最多議席成為議會最大黨。
據《英國廣播公司》（BBC）報道，截至本港時間5月9日上午10時30分，在已完成點票的131個英格蘭地方議會選舉中，改革黨共贏得1443席，並奪得14個地方議會的控制權。
執政工黨僅獲得959個議席，比選前失去1395個議席，並失去35個地方議會的控制權。
保守黨獲得733個議席，比選前失去555個議席，並失去6個地方議會的控制權。
自由民主黨獲得834個議席，比選前增加151席，並增加1個地方議會的控制權。
在威爾斯，工黨在威爾斯自治議會（Senedd）中僅獲得96個議席中的9個，對於這個執政近三十年的政黨而言，這是一次令人震驚的慘敗。威爾斯首席大臣文綺蘭（Eluned Morgan）更在選舉中失去其自身議席，她已辭任該職位。
威爾斯民族黨以43席成為議會第一大黨，距離大多數議席還差6個。改革黨獲得的議席數略低於預期，但仍以34席的成績成為第二大黨。
文綺蘭在離任威爾斯首席大臣後發聲明表示：「威爾斯工黨遭遇了災難性的敗選。今天，我們見證了工黨在威爾斯一個多世紀以來的勝利終結。工黨需要進行深刻的反思，認清挑戰的嚴峻性，並認真思考民眾的訴求。」
文綺蘭指：「我失去了我的議席。因此，我理應辭去威爾斯工黨領袖的職務。我願為這結果負起全部責任。 」
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