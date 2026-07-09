特朗普預告將施襲後　美軍宣布再對伊朗進行新一輪打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日在土耳其北約峰會場邊會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時警告，美國「可能」於今晚（當時時間周三晚上）再次對伊朗發動攻擊。美國中央司令部（CENTCOM）同日稍後宣布再對伊朗進行打擊，聲稱襲擊旨在進一步削弱其威脅霍爾木茲海峽航行自由的能力。美軍前一天已曾對伊朗發動打擊。



美國中央司令部8日在社交媒體X宣布上述消息，指它們正根據特朗普的指示對伊朗發動襲擊，並指美國正在追究伊朗近期攻擊海峽商船和民用船員的責任。

美媒引述伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars News Agency）指，伊朗沿海城市阿巴斯港（Bandar Abbas）和錫里克（Sirik）在當地時間晚上11時左右發生多宗爆炸。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則表示，伊朗防空部隊正在阿巴斯港附近打擊「敵對目標」，而東部港口恰巴哈爾（Chabahar）及南部城市Konarak都傳出爆炸聲。

特朗普當日稍早表示：「我們昨晚打得很狠，非常非常狠。今晚可能再狠狠打擊一次。我給他（指伊朗）一點預警——我們今晚要狠狠打他。」

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

美方近期因海峽商船遇襲升級對伊軍事行動，特朗普早前曾揚言：「要麼達成協議，要麼完成任務」。

被問及美伊日前簽署的結束衝突諒解備忘錄（MoU）是否作廢時，特朗普回應：「這對我來說是很有趣的問題。我想它已經完了。」

伊媒：伊朗將在短期內大規模襲美軍基地

美軍宣布新一輪對伊朗軍事行動後，伊朗努爾新聞網（Nournews）引述軍方消息人士稱，伊朗武裝部隊將在短期內對中東地區的美聲基地發動「大規模」攻擊。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在美軍發動本月第二次攻擊前，批評美國的單邊行動和攻擊違反了諒解備忘錄條款，強調伊朗將捍衛國家利益及行使主權。