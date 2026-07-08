伊媒：伊朗倘再遭襲擊　將關閉霍爾木茲海峽　雙倍反擊敵方目標

伊朗官方媒體Press TV於7月8日引述消息人士稱，伊朗再次遭到美國襲擊後更新了其軍事戰略框架，如果伊朗領土或利益再遭任何新的攻擊，伊方將以壓倒性力量回應，包括完全關閉霍爾木茲海峽及以雙倍力度反擊敵方目標。



該安全消息人士稱，中東地區過去48小時局勢鞏固了伊朗的決心，促使其進一步落實新的軍事和戰略框架。美軍7日對伊朗發動的新一輪打擊，伊朗革命衛隊及後則向巴林和科威特境內85個屬於美軍的目標發射導彈和無人機作為報復。

圖為路透社於2026年7月8日從伊朗國家電視台影片截取的圖片，其中可以自到一枚伊朗導彈朝不明地點飛行。（Reuters）

據消息人士談及的新戰略框架，伊朗遭到任何襲擊之後，將立即採取兩項行動，分別是完全關閉霍爾木茲海峽將完全關閉，禁止所有海上交通，並且以至少二比一的比例打擊敵方目標。

消息人士還談到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近對伊朗發出的威脅，稱伊方將強力回應任何威脅，不會區別對待美國及其在該地區的夥伴。

他表示： 「特朗普從這些近期的威脅中得不到任何好處，但他肯定會失去霍爾木茲海峽的控制權和最終協議的談判機會。現在，選擇權在他手中。」

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

特朗普同日稍早在土耳其安卡拉出席北約峰會時，分別在不同場合指，他認為美國與伊朗達成的諒解備忘錄「已完」，並警告美方「可能」於今晚（周三晚上）再次對伊朗發動攻擊。