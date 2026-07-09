北約秘書長呂特：美國強硬回擊伊朗是絕對必要的

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在土耳其表示，美國對伊朗發起新一輪打擊是「絕對必要的」。



路透社報道，呂特星期三（7月8日）在安卡拉北約領導人峰會前對記者說：「雙方已有停火協定，而伊朗基本上是公然違反停火協定，我認為美國必須做出強硬回擊，這絕對是必要的。」

美國中央司令部7日晚說，美軍已完成對伊朗的新一輪打擊，擊中了超過80個目標，包括伊朗的防空系統、指揮控制網路、海岸雷達網站、反艦導彈能力，以及超過60艘伊朗伊斯蘭革命衛隊小型快艇。

美國中央司令部當天早前在X平台發表聲明說，美軍對伊朗發起一系列強力打擊，這些打擊是為了回應伊朗對三艘航經霍爾木茲海峽商船的襲擊。

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月7日宣布，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。圖為城市阿巴斯港（Bandar Abbas）在美軍宣布發動襲擊期間發生爆炸。（X@HormuzLetter）

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交媒體上發文，強烈譴責美國「嚴重違反」伊美諒解備忘錄。

卡利巴夫星期三在X平台說，美國違反伊美諒解備忘錄的行為共有五項，分別是：破壞伊朗在霍爾木茲海峽的調整安排; 持續威脅對伊朗發動進一步打擊; 恢復石油制裁; 對伊朗南部發動襲擊; 以色列持續侵略黎巴嫩。

伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後在X平台稱，襲擊了位於巴林和科威特境內的85個美軍目標。另據伊朗政府運營的英語新聞電視台Press TV引述伊朗革命衛隊說，一架美國MQ-9「死神」無人機在伊朗南部被擊落。

本文獲《聯合早報》授權轉載

