北約秘書長呂特：美國強硬回擊伊朗是絕對必要的
撰文：聯合早報
出版：更新：
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在土耳其表示，美國對伊朗發起新一輪打擊是「絕對必要的」。
路透社報道，呂特星期三（7月8日）在安卡拉北約領導人峰會前對記者說：「雙方已有停火協定，而伊朗基本上是公然違反停火協定，我認為美國必須做出強硬回擊，這絕對是必要的。」
美國中央司令部7日晚說，美軍已完成對伊朗的新一輪打擊，擊中了超過80個目標，包括伊朗的防空系統、指揮控制網路、海岸雷達網站、反艦導彈能力，以及超過60艘伊朗伊斯蘭革命衛隊小型快艇。
美國中央司令部當天早前在X平台發表聲明說，美軍對伊朗發起一系列強力打擊，這些打擊是為了回應伊朗對三艘航經霍爾木茲海峽商船的襲擊。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交媒體上發文，強烈譴責美國「嚴重違反」伊美諒解備忘錄。
卡利巴夫星期三在X平台說，美國違反伊美諒解備忘錄的行為共有五項，分別是：破壞伊朗在霍爾木茲海峽的調整安排; 持續威脅對伊朗發動進一步打擊; 恢復石油制裁; 對伊朗南部發動襲擊; 以色列持續侵略黎巴嫩。
伊朗伊斯蘭革命衛隊隨後在X平台稱，襲擊了位於巴林和科威特境內的85個美軍目標。另據伊朗政府運營的英語新聞電視台Press TV引述伊朗革命衛隊說，一架美國MQ-9「死神」無人機在伊朗南部被擊落。
本文獲《聯合早報》授權轉載
北約峰會｜特朗普料美伊不會全面重啟戰事 自稱是伊朗頭號目標特朗普指美伊諒解備忘錄「已完」 稱不願與伊朗打交道：他們病態沙特傳媒：美伊下輪談判7月11日舉行 討論遭凍結資金與核問題紐時：美伊停火談判期間 華府認為以色列密謀暗殺伊朗談判代表