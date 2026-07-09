聯合國對美伊再交火感震驚　促保持克制並恢復談判

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）7月8日表示，過去24小時內美伊間再次發生的襲擊和反擊，令人「震驚」，並有可能破壞自4月份達成停火框架以來取得的外交進展。他敦促各方保持最大限度克制，避免採取升級行動，並為緊張局勢降溫。他還提醒，各方有義務全面遵守國際法，敦促美伊緊急恢復談判，通過外交方式解決問題。



古特雷斯周三透過發言人表示，美伊早前取得的外交成果正面臨脫軌風險，警告若雙方重回全面敵對狀態，將為地區人民、國際和平與安全以及全球經濟帶來災難性後果；

同日，聯合國警告若霍爾木茲船隻受襲這種不穩定局面持續下去，全球或面臨物價再次上漲以及更大規模的原材料短缺。

2026年7月8日，美國中央司令部（CENTCOM）在Ｘ上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，以此作為對伊朗近期襲擊途徑霍爾木茲海峽商船的回應。（Ｘ@CENTCOM）

聯合國歐洲經濟委員會能源、住房和土地管理司司長利古蒂（Dario Liguti）則指，「我們可以預期，未來幾個月物價和價格波動將居高不下，供應中斷也將持續。」

利古蒂還解釋說，儘管全球燃料和化肥短缺的情況得以避免，但今年供應中斷的影響「即便局勢迅速恢復正常」仍將持續存在，而戰略石油儲備也處於數十年來的最低水準。