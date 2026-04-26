匈牙利總理歐爾班宣布將辭任國會議員 結束長達36年議員生涯
撰文：羅保熙
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匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）4月25日宣布，他將會辭任國會議員結束36年的議員生涯。歐爾班透過社交媒體發表視像聲明稱，其工作重心將從國會事務轉向重組陣營，他領導的青民盟國會黨團會進行根本性調整，並由古雅什（Gergely Gulyás）領導新的國會黨團。新黨團定於星期一組建。
歐爾班週六表示：「我現在不需要待在議會，而是需要參與愛國運動的重組。」他同時宣布，青民盟將會召開全國大會，領導層已提議由他繼續擔任黨主席，但需要經大會批准。
歐爾班領導的執政聯盟在兩週前的國會選舉中失利，由毛焦爾（Peter Magyar）領導的蒂薩黨在199席的國民議會中取得141席，贏得超過三分二的多數議席。
自1990年以來，歐爾班一直透過各種選舉方式擔任議員，並在此期間領導青民盟。自2010年以來，他一直擔任匈牙利總理，並成為匈牙利政壇的領導者。近年，當地民眾對腐敗和貪污指控的不滿情緒日益高漲，以及生活水準的下滑，導致他在這次大選失去了廣泛的支持。
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