北約峰會｜特朗普對澤連斯基態度巨變？四大重點一文看懂

為期兩日的北約峰會7月8日在土耳其安卡拉落下帷幕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖然抱怨盟國不願支援美軍伊朗的軍事行動，大罵西班牙，又一如以往抱怨其他國家支付太少，威脅要撤軍歐洲，但最後已算無風浪，尤其對鳥克蘭釋出積極訊號，宣布允許烏生產「愛國者導彈」。特朗普最後還表示這次峰會展現出巨大的團結,「很多愛」。以下是今次峰會的四大重點。



為烏克蘭提供愛國者導彈製造許可

特朗普在周三會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），他表示美國將允許烏克蘭生產關鍵的防空武器愛國者導彈（Patriot missiles），還稱美國「將指導他們（烏克蘭）如何生產」。

烏克蘭近期雖成功打擊俄羅斯能源設施，卻在北約峰會前遭俄軍空襲報復，釀至少24人死亡。烏方表示，事件突顯防空導彈嚴重短缺。

「愛國者」導彈造價高昂、供不應求且生產週期長，澤連斯基更曾多次表達防空導彈不足的問題，敦促盟友提供，他更是長期爭取自行生產「愛國者」，但一直等待美國允許。如今伊朗戰爭消耗了美國及中東盟友不少「愛國者」庫存，美國能供應予烏的「愛國者」更少，或造就了特朗普終於肯首。

2024年4月18日，在德國明斯特的聯邦國防軍坦克訓練場，一輛德國聯邦國防軍「愛國者」飛彈系統的發射車正在參加「國家衛士」軍事演習。（Getty）

700億歐元對烏軍援，態度緩和的特朗普

烏克蘭除了獲得授權可製造愛國者導彈外，還在峰會上迎來了對烏克蘭態度轉向緩和的特朗普。特朗普在會晤澤連斯基時，一改批判的面貌，反而讚澤連斯基「做得非常出色」，且「在戰爭中非常有效」，還稱「我們其實已經建立了良好的關係」。

在特朗普逾一年以來的多番威嚇，歐洲等國已漸漸做好增加國防預算的準備。北約成員國承諾在2026年向烏克蘭提供700億歐元（約6,200億港元）的軍事裝備、援助和培訓，重申對其主權的支持，並將在2027年維持至少同等水平的援助。

另一方面，特朗普不只對主辦峰會的土耳其總統埃爾多安讚口不絕，更宣布美國打算取消對土耳其制裁，鋪路對土耳其輸出F-35戰機。

在2025年6月的北約峰會上，美國總統特朗普指北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼他做「Daddy」（爸爸），一度成為熱話。白宮今次在X也抽水：「Daddy」的家。

繼續「Daddy」政策

據北約網站，各成員國在《安卡拉峰會宣言》重申他們對北約第五條集體防禦條款的承諾，宣布超過500億美元（約3900億港元）的新軍事採購計劃，並承諾擴大集體國防生產能力，與業界合作加速創新。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在2025年6月的北約峰會上因稱特朗普為「Daddy」（爸爸）成為一時話題，來到今年峰會亦不違餘力「討好爸爸」：他在峰會召開首日的7日就在一場活動中，宣揚北約目前為武器與軍事裝備合約投入「數百億」美元。他對特朗普表示， 估計歐洲盟國和加拿大今年和去年將在國防上增加近3,000億美元的支出。

他還當面盛讚特朗普「我認為，若非您坐在這把交椅上，這一切都不會發生」。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，圖為北約秘書長呂特在會議上與特朗普私下交談。（Reuters）

美伊再交火及北約的潛在角色

就在北約峰會舉行期間，美伊再度互相空襲，今次也是美伊雙方於6月簽署諒解備忘錄實施停火以來最激烈的一輪交火。

大多數時候，美軍行動的命令都是在總統身處美國附近時才會下達，而身處北約峰會現場的特朗普，卻抽時間下達命令，報復伊朗之前攻擊霍爾木茲海峽通航商船，是相當罕見，也突顯他對北約的不滿。要知道，特朗普在美伊戰事爆發後，曾多次埋怨盟友未如他所願幫助美國，派出軍力護航商船，以確保霍爾木茲海峽暢通。

值得留意的是，呂特拒絕排除北約未來在中東戰事中扮演某種角色的可能性。他說：「如果有所幫助，北約隨時願意發揮作用。但眼下，我們先看看未來幾天、幾週會發生什麼事。」