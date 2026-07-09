北約峰會｜各國領導人默契避談世界盃　不希望激怒特朗普

北約峰會7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行，期間出現特殊默契。衛報報道，各國領導人疑似達成一致同意，不會在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）面前提及世界盃相關議題，避免刺激美方、引爆外交對立，尤其是因為美國隊在本屆世界盃1:4慘敗比利時腳下，成為外界熱議話題。



報道指，有外交消息人士稱：「各國領導人已同意不提及足球，因為很明顯特朗普已經對此心情不好。大家都只想盡快渡過難關，不想再激怒他。」

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，向媒體講話並做出手勢。（Reuters）

美國隊出局的一場賽事爭議滿滿，因特朗普此前親自施壓國際足協（FIFA）覆檢美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌處罰，最終FIFA破例延緩對其停賽處罰，引發各界不滿。但即便特權出戰，美國仍慘遭淘汰，比利時球員賽後還以文字、模仿影片嘲諷美方。

比利時首相韋佛（Bart de Wever）坦言，特朗普性格易因不如意事暴怒，此次敗仗對其打擊極大，因此他刻意避開足球議題，防止刺激美方。他強調美比盟友關係穩固，不願體育議題影響外交。

即便各國已經「十分識做」，惟特朗普在峰會期間仍再度批評北約，並重提想吞併丹麥自治的格陵蘭島。為減少與特朗普對抗，北約更考慮將下次峰會推遲到2029年，避開其剩餘任期。