委內瑞拉地震增至3811死　代總統致函英王查理斯促解凍約31噸黃金

委內瑞拉雙強震災情持續惡化，代總統羅德里格斯（Jorge Rodriguez）7月8日公布數據指，地震已造成3811人罹難、16740人受傷，多達17907人無家可歸。羅德里格斯稱，呼籲國際社會解凍委國海外資產，並致函英王查理斯三世（King Charles III），請求解凍約31噸黃金以助災後重建。



羅德里格斯表示:「委內瑞拉在世界各地擁有可以用來重建的資源」，只要解凍，足以支撐重建工作，又指需要資金用於就業和教育計劃，並呼籲國際社會解除制裁。

她稱已致函英王查理斯三世，請求英國央行釋放遭凍結的約31噸委國黃金，她強調這批資產屬於委國人民，是救災關鍵資金。

圖為2026年7月2日，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，中）與國民議會議長的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez，左）及內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）會見傳媒。（Reuters）

過去二十年，美國和歐盟等多個國家以委內瑞拉毒品走私犯罪居高不下、政府從事反民主活動為由，加大對委內瑞拉制裁。

據路透社報道，地震發生後，美國已經解除部分經濟制裁來促進救援行動，為期4個月。