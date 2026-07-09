金正恩上半年公開活動大增　軍事領域創新高　或為彰顯朝鮮地位

韓聯社7月9日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩今年上半年公開活動次數接近去年同期兩倍，創下2014年以來最高的紀錄。其中，軍事領域相關的活動次數，更達到其執政以來的最高水準。



報道指，根據朝中社報道的內容統計，結合韓國統一研究院相關分析數據發現，金正恩公開活動共計92次，較去年同期50次近翻一倍，為2014年以來最頻繁的上半年，執政以來僅次於2013年（105次）及2014年（93次）。

按統一研究院的分類，金正恩上半年參與軍事領域活動30次，創2012年執政以來同期最高紀錄。全年計，其軍事公開活動2024年達49次為歷年峰值，去年43次；若趨勢延續，今年有望再刷新高。研究分析，軍事活動大增或順應朝俄同盟強化、朝中關係改善等國際局勢變化，並藉國防成果彰顯朝鮮戰略地位。

這張由朝鮮官方通訊社朝中社發布的照片​​顯示，2026年6月23日，朝鮮領導人金正恩在朝鮮南浦港出席新型多用途驅逐艦「崔賢號」的服役儀式並發表演說。（Reuters）

至於金正恩的女兒金主愛，上半年出現在有關金正恩公開活動的報道中有19次，其中陪同軍事活動11次居首；這已超過其去年全年的17次。

其他人方面，黨中央書記兼宣傳鼓動部長李日煥23次居首，國防相努光鐵及近期被免政治局常委的金才龍各18次，國防省顧問樸正天16次，組織指導部長趙甬元15次，金正恩胞妹、黨總務部長金與正9次。