委內瑞拉地震｜母親哺乳救三子女　困11天後奇蹟獲救

委內瑞拉6月24日發生連環地震，截至8日已造成3,811人死亡。傳媒近日報道救災期間發生的一宗救援奇蹟。一名委內瑞拉母親在地震後被困一座12層高的住宅樓瓦礫下整整11天，期間靠哺乳餵養三名子女，直至7月5日深夜被救援隊發現救出。



救援行動發生在周日凌晨，當時民用和軍用救援隊在拉瓜伊拉州卡拉瓦列達市（Caraballeda, La Guaira）卡里貝區一座住宅樓瓦礫下聽到微弱求救聲。現場片段顯示，救援人員循聲音確定位置，將母子四人從數噸重的混凝土堆中抬出。

有關影片在社交平台廣泛傳播。有網民在社交平台稱這位母親為「英雄」，還有人讚嘆：「有些女性值得立一座紀念碑」。

另一位母親帕蒂尼奧（Dayana Patiño）與出生僅18天的兒子大衛（Juan David）被困逾12小時後獲救，她表示嬰兒給了她「保持清醒的動力」，丈夫形容獲救一刻「像重生一樣」。

截至7月8日，委內瑞拉全國確認超3,811人死亡、16,740人受傷，58,870座建築受損或摧毀，680萬人急需援助，68萬兒童受影響。聯合國開發計劃署估算直接物理損失達67億美元，相當於委內瑞拉GDP約6%。聯合國警告死亡人數將隨搜救持續上升。