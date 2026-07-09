伊朗進入後哈梅內伊時代　重新凝聚民眾惟權力博弈未見分曉

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死於美國和以色列空襲四個多月後，於星期四（7月9日）在老家馬什哈德下葬，伊朗政治正式翻開新的一章。



新加坡國立大學中東研究所研究員劉佳告訴《聯合早報》，哈梅內伊的離世無疑標誌着伊朗政治一個時代的終結，國內政治格局開始重塑。

「一方面，這為伊朗政治走向分權提供契機; 但另一方面，國內民意分歧與權力分散也可能進一步加劇內部裂痕。」

2026年7月6日，在伊朗首都德黑蘭，民眾參加伊朗最高領袖哈梅內伊的葬禮遊行。哈梅內伊於2月28日在以色列和美國的空襲中喪生。(Reuters)

近半世紀執政毀譽參半 哈梅內伊葬禮顯示民意和區域支援

哈梅內伊是伊朗伊斯蘭共和國創立者霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的學生。霍梅尼於1979年推翻伊朗巴列維王朝，成為伊朗伊斯蘭共和國首任最高領袖; 哈梅內伊於1981年至1989年擔任總統。

霍梅尼1989年逝世後，哈梅內伊成為第二任最高領袖，連續執政長達37年。

批評者認為，哈梅內伊的統治助長國內政治派系分裂、加劇社會分化，甚至造成伊朗神權體制社會基礎萎縮。

美國紐約大學中東與伊斯蘭研究教授卡沙瓦齊揚（Arang Keshavarzian）接受《聯合早報》訪問時說：「在哈梅內伊領導下，伊朗的公民權利和人權狀況一直十分嚴峻，並最終導致今年1月的血腥鎮壓。」

伊朗長期遭到國際制裁，經濟形勢日益惡化。去年年底，伊朗貨幣崩盤點燃公眾怒火，示威活動從首都德黑蘭迅速擴大到全國各地，伊朗神權體制一度走到崩潰邊緣。 據報道，這波示威可能導致3萬人死亡。

圖為2026年7月3日，左起：伊朗司法總監埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）、伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的國葬儀式。（WANA via REUTERS）

然而，對國內什葉派教徒來說，哈梅內伊如同精神上的父親。他在今年戰爭爆發時直面美以炮彈的犧牲行為，更在信徒心中樹立「殉道者」的高大形象。

幾十年來，哈梅內伊通過塑造伊朗軍事和準軍事機構，建築抵禦外敵的防禦力量，並扶植伊拉克親伊朗勢力、黎巴嫩真主黨、加沙地帶哈馬斯和也門胡塞武裝等地區武裝組織，不斷擴大伊朗的海外影響力。

劉佳解讀說，哈梅內伊的大規模告別式，旨在顯示伊朗現政權仍有較強民意基礎，也是親伊朗力量展示支援和團結的機會，同時向外界傳遞一個信號：「如果美國希望維持地區穩定、保障全球能源價格平穩，伊朗的立場和利益將是不可迴避的重要因素。」

026年6月20日，瑞士盧塞恩，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Ghalibaf）在布爾根施托克渡假村出席伊美談判。（Reuters）

伊朗權力博弈激烈 誰為後哈梅內伊時代主旋律定調？

作為伊朗集權體制的中心人物，哈梅內伊的死亡給伊朗政權留下一道急需填補的空白，但誰能主導後哈梅內伊時代的主旋律，仍是個問號。

劉佳說：「在以色列暗殺哈梅內伊前後，多名伊朗軍政高層也遭到暗殺。 到目前為止，伊朗國內尚無任何人具備哈梅內伊那樣的政治權威。」

哈梅內伊喪生後，他的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）於3月9日由專家會議推選為第三任最高領袖。出於安全考慮，他上任後從不公開露面，也沒出席父親的葬禮。

根據伊朗憲法，最高領袖擁有至高權威，穆傑塔巴的核心地位本應毋庸置疑。不過，年輕的他缺乏公職經驗，民意基礎薄弱，劉佳認為，他能否進一步提升自己在民眾中的威望，並在各派政治紛爭中爭取更多支援，仍有待觀察。

卡沙瓦齊揚則直言：「若非這場戰爭，穆傑塔巴很可能不會獲選為最高領袖，而且他幾乎沒有任何公眾形象。」

他認為，伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），才是眼下伊朗政壇權力得到增強之人。

過去幾個月，卡利巴夫一直領導伊朗談判團隊與美國周旋，並與特朗普政府簽署利好伊朗的停戰諒解備忘錄。

穆傑塔巴的表態卻耐人尋味。他在總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）宣佈簽署協定時表明，自己在原則上對文件內容持有異議，但最終予以批准。劉佳分析：「這說明他對總統所代表的改革派作出一定讓渡，也反映他尚未擁有像父親那樣的政治權威。」

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾在一塊反美廣告牌前揮動伊朗國旗，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

作為兼具資深軍政經驗的野心人物，卡利巴夫在諒解備忘錄簽署和推動過程中發揮關鍵作用。卡沙瓦齊揚稱，他將自己塑造成能夠統一戰線的關鍵人物，並直面激進的批評聲音。

卡利巴夫還獲任伊朗對中國事務特別代表，這既為他的權力加碼，也帶來挑戰。卡沙瓦齊揚指出：「他面臨批評，且必須在國內爭議局勢和難以預測的國際秩序中周旋，因此尚不清楚他今後能否保持這種核心地位。」

從霍梅尼到哈梅內伊，從拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）到魯哈尼（Hassan Rouhani），伊朗最高領袖與總統的關係總是出現波折，並影響國內和對外政策。 這可能也適用於穆傑塔巴與卡利巴夫之間。

劉佳說：「憑藉自身政治影響力和實際權力，卡利巴夫的支持對於穆傑塔巴建立自身權威至關重要。 不過，兩人未來關係如何，仍需進一步觀察。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

