英國工黨啟動黨魁提名程序　貝安德為目前唯一候選人

英國執政工黨7月9日啟動黨魁提名程序，國會下議院議員、大曼徹斯特市前市長貝安德（Andy Burnham）同日在社交平台表示，已自薦出任黨魁，目前是唯一候選人。



圖為2026年7月2日，英國國會議員下議員貝安德（Andy Burnham）到倫敦接受電台節目的訪問。（Reuters）

新華社報道，根據工黨宣布的時間表，黨魁候選人提名在當地9日開始，到16日結束。在此期間，候選人需獲得包括自己在內的81位工黨下院議員提名支持，並在16日晚前，獲得包括至少2個工會組織在內，共3個工黨附屬組織的提名支持，方能參與黨魁競選。

如果最終僅有貝安德候選，並達到提名門檻，工黨最快將於周五（17日）召開特別大會，直接宣布他出任新任黨魁，並將成為英國10年來的第7位首相。

圖為2024年7月5日，英國新任首相施紀賢（Keir Starmer）赴白金漢宮覲見英王查理斯三世（King Charles III）。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，由於現任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）仍需赴白金漢宮向英王查理斯三世（King Charles III）遞交辭呈，之後貝安德也將覲見查理斯，受邀組建新政府。因此正式的權力交接料要等到下一個工作日，亦即7月20日星期一才會進行。

貝安德被視為工黨新黨魁的最熱門人選。曾被認為可能參與競爭的前衛生大臣施卓添（Wes Streeting），早前已宣布支持貝安德。