金正恩簽署7份軍事任命書　確定朝鮮將擴大核武戰力

朝鮮領導人金正恩7月10日在朝鮮勞動黨中央軍事委員會第一次擴大會議上，簽署7份重大軍事措施任命書，確定更新戰鬥系統技術基礎設施，保質保量擴大和加強核武力。



金正恩表示，社會主義朝鮮的國威、國體和存亡離不開強大的軍事力量，單憑意志不能守護祖國和人民的安全和平安，只有建設強有力的軍隊，可以用其強大實力管控一切、遏制威脅，才能爭取真正的和平。

金正恩又指，要切實實現人民軍野戰化、現代化，提高實戰能力，並對全軍各級部隊提出了重要任務。

2026年7月10日，朝鮮領導人金正恩在朝鮮勞動黨中央軍事委員會第一次擴大會議上，簽署7份重大軍事措施任命書，該擴大會議決定將保質保量擴大和加強核武力。（朝中社）

據朝中社報道，擴大會議確定更新戰鬥系統技術基礎設施，保質保量擴大和加強核武力，有遠見地執行落實有關軍事基地標準化、專業化、現代化的計劃；提出了多方面擴大在管控潛在敵人威脅、搜集關鍵情報中發揮核心作用的偵察情報總局的職能和任務，劃時代地提高總局的軍事偵察及情報偵探能力方面的任務和途徑。

同時，擴大會議還確定，人民軍鑒於朝鮮海軍的地位和作用開始發生重大變化加快推進現代化海軍基地建設和各級造船廠擴建及技術改造。