朝鮮5000噸驅逐艦「姜健號」將服役　海軍核武裝邁向水面艦艇時代

去年5月在下水儀式中發生觸礁事故的朝鮮5000噸級新型多用途驅逐艦姜健號，近日完成艦載導彈、艦炮等主要武器系統性能評估試驗。



分析認為，繼首艘崔賢號驅逐艦服役後，二號艦也進入實戰部署階段，意味着朝鮮正將海上核戰力由潛艇和水下攻擊平台擴展至大型水面艦艇。

朝鮮《勞動新聞》7月5日報道，最高領導人金正恩3日視察姜健號武器系統性能評估試驗，並指示相關部門在未來兩個月內完成編入海軍作戰序列的各項準備工作。

2026年7月3日，朝鮮韓領導人金正恩在朝鮮境內某處秘密地點視察了新建的「姜健號」驅逐艦的作戰系統，包括試射一枚戰略巡航飛彈。（Reuters）

據報道，此次試驗重點驗證戰略巡航導彈、反艦、反潛、艦空導彈及電子戰系統等性能。

朝方公開的照片顯示，艦尾垂直髮射系統（VLS）連續發射疑似「箭」系列戰略巡航導彈，127毫米主艦炮、艦空導彈和近程防禦系統（CIWS）也同步進行測試。

專家指出，相較於首艦崔賢號，姜健號的試驗周期明顯縮短。

這張照片由朝鮮官方通訊社朝中社於2026年6月6日發布，照片中朝鮮海軍艦艇「姜健號」停泊在某處未公開地點。（Reuters）

韓國統一研究院高級研究委員洪珉說，崔賢號曾歷經數月完成單項武器、傳感器、指揮控制及戰略武器聯動等驗證，姜健號則一次完成目標探測、情報處理、綜合火力和實彈射擊等測試，顯示朝鮮已將首艦經驗應用於二號艦，新型驅逐艦的試驗和形成戰鬥力程序正逐步標準化。

韓國國防安全論壇事務總長申鍾宇認為，朝鮮正試圖借姜健號儘快服役，擴大東西海海域的海上核打擊能力。此次不僅展示戰略巡航導彈，還首次公開多種近程防禦武器組成的密集火網。

公開畫面顯示，艦體兩側部署30毫米級近程防禦炮和14.5毫米自動機關炮等武器，反映朝鮮希望通過多層近程防禦體系，彌補艦艇中短程防空能力不足。

分析認為，崔賢號和姜健號相繼形成戰鬥力，顯示朝鮮正推動海軍作戰範圍由沿岸向遠海延伸，加快由近岸防禦型力量向遠洋作戰力量轉型。

【延伸閲讀】金正恩女兒愛穿名牌變時尚偶像 背後隱藏朝鮮政權接班人培養計劃（點擊放大瀏覽）

+ 22

韓媒：姜健號最快於9月正式服役

不過，專家指出，朝鮮距離真正具備遠洋艦隊作戰能力仍有不小差距。大型驅逐艦持續運作不僅需要艦艇本身，還需專用碼頭、維修補給、艦員訓練、指揮控制和遠海航空支援等配套體系。

金正恩此次再次要求建設大型、多功能艦隊基地並擴大造船能力，也反映朝鮮已意識到基礎設施建設滯後於艦艇發展速度。「有驅逐艦、缺基地」，仍是朝鮮海軍現代化的現實瓶頸。

2026年7月3日，新建的朝鮮海軍驅逐艦「姜健號」在朝鮮某處秘密地點進行作戰系統測試，其中包括試射一枚戰略巡航飛彈。（Reuters）

韓國媒體猜測，姜健號最快可於今年9月朝鮮建政紀念日前後正式服役。

若朝鮮再於10月建黨紀念日前後推動第三艘同級艦下水，其大型水面艦艇規模將進一步擴大，但「海軍核武裝化」能否形成真正的海上核威懾，仍取決於基地、後勤和指揮體系等基礎能力能否同步完善。

延伸閲讀：朝鮮夏令營揭秘 俄少年：要6點起身做一事 還可以玩這線上遊

+ 16

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】