新空軍一號被曝嚴重安全隱患　參議員批特朗普：個人喜好凌駕國安

卡塔爾贈送的新款空軍一號專機經美方改裝後，仍被多名官員、專家批評因改裝進度急促，存在嚴重安全缺點，指未達到總統專機完整安保標準，僅適合國內飛行，不適合海外高危任務。



據《紐約時報》引述多名熟悉該專機改裝的人士消息，因改裝進度急促，新款空軍一號專機未完成全套安全升級，包括缺失舊機型必備的導彈防禦、反制與專業通訊設備等。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日出訪土耳其參加北約峰會，去程時搭乘新機，返程卻在特勤局強烈敦促下臨時改坐舊款空軍一號，而又抵達英國的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）時換乘新機返美。

對此，特朗普解釋稱是為了讓新機可以提前起飛，並在美軍基地停留，以讓部隊一睹這架「非常棒」的專機。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在英國的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）比出手勢，準備從舊空軍一號換乘卡塔爾贈送的新空軍一號返回華盛頓。（Reuters）

前空軍官員坦言，新機在境外執勤風險極高，加上伊朗局勢，對此次境外啟用深感意外。不過，白宮與空軍辯解新機安全協議完備、無安全隱憂，僅取捨了部分少用任務功能，卻拒絕公開細節。

報道指，特朗普曾多次抱怨舊機不夠氣派，多名參議員痛批其執着新機的奢華外觀，將個人喜好置於國家安全之上，並要求政府徹底檢視這款專機的安保漏洞。