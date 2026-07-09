北約峰會｜特朗普未有乘坐新空軍一號專機離開　疑因伊朗暗殺風險

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日出席北約峰會後，未有乘坐卡塔爾送贈的新空軍一號專機離開土耳其，改乘坐舊空軍一號專機，周三晚抵達英國米爾登霍爾空軍基地。其後，他登上新空軍一號專機，繼續返回美國的行程。



特朗普在社交媒體Truth Social上表示，他是「為了念舊」會在峰會結束後乘坐舊總統專機離開土耳其。他又指，新空軍一號在返回美國之前，將飛往歐洲兩到三個大型軍事基地，「這樣士兵們就能親眼看看了，因為它確實非常壯觀。」他補充：「基地內的官兵們非常興奮，附圖一張。當時我們正從土耳其返回美國，飛行路線幾乎沒有偏離。」

特朗普之後被記者追問，是否因有暗殺威脅才更換專機，特朗普未有正面回應，但承認有潛在威脅，並稱：「我是伊朗暗殺名單上的頭號目標。我不知道。我不能告訴你，但我真的不在乎。」

7月8日在土耳其安卡拉埃森博阿機場，美方人員登上載有美國總統特朗普（Donald Trump）的舊空軍一號，返回美國。（Reuters）

他其後在專機上接受採訪時說，伊朗對他的威脅不時出現，但未說明是否有新威脅令他改坐舊專機。

有專家表示，卡塔爾對這架飛機的升級改造完成得如此迅速，其安全性可能不如現有的「空軍一號」，尤其是對這架豪華飛機進行改裝需要升級安全系統、改善通訊系統以防止竊聽，以及提升飛彈防禦能力。