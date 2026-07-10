加沙運送糧食司機疑遭以軍開槍處決　運輸協會擬停工抗議

一名為世界中央廚房（WCK）運送糧食援助進入加沙的巴勒斯坦司機艾斯林（Ahmad Esleem）7月8日被指遭以色列國防軍（IDF）士兵「戰地處決」（field execution）。



《衛報》披露，目擊者及加沙運輸公司協會稱，事發周三於加沙南緣費城走廊（Philadelphi Corridor）軍用道路，同行司機曼蘇爾（Diaa Mansour）憶述，車隊入加沙後一輛貨車故障停靠，以軍車抵達後命令艾斯林、他及另一司機沙阿特（Alaa Shaat）下車，其餘人路邊罰站、被勒令脫衣曝曬。艾斯林雙手舉起時被士兵近距離爆頭身亡，協會揚言暫停運作抗議。

艾斯林隸屬Iyad Qamri貿易與公共運輸公司，來自Deir al-Balah，30歲，遺下妻及兩名兩歲以下幼兒（含一個月大嬰兒）。協會副會長稱車隊「百分百」由經世界糧食計劃署及WCK協調，艾斯林穿橙色安全背心、持齊全許可，以軍「是刻意殺害遵從指令的平民司機」。

以色列國旗：在以巴衝突持續之際，2023年11月10日，耶路撒冷一名男子走在警車旁。（Reuters）

以軍發言人版本不同：稱三名司機違反程序下車，士兵盤問時另一貨車司機從就近路障衝向士兵，部隊啟動疑犯拘捕程序、感知即時威脅才開火，事後經紅十字轉送醫治，事件正檢討。

聯合國和其他人道機構經常僱用私人公司的貨車司機，將食品和其他必需品運往加沙走廊及其周邊地區。自10月份部分停火以來，流入該地區的援助物資顯著增加，但由於以色列軍隊仍佔領超過60%的加沙地帶，並繼續對被認為與哈馬斯有關聯的目標進行空襲。