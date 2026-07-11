「穆罕默德」成為英國最流行男嬰名字　連續三年位居命名榜首

英國國家統計局（ONS）7月9日公布2025年嬰兒命名數據，穆罕默德（Muhammad）連續第三年成為英格蘭及威爾士最流行男嬰名字，諾亞（Noah）、利奧（Leo）和盧卡（Luca）在最流行的100個嬰兒名字榜單中屈居第二。



據統計，全年約6,000名男嬰取名穆罕默德，較第二名諾亞（Noah）多出近2,000人，兩者自2023年起穩居前兩位，去年差距為1,580人。

利奧（Leo）及盧卡（Luca）今年分別升至第三及第四，超越亞瑟（Arthur）、奧利弗（Oliver）及喬治（George）。兩款變體拼法穆罕默德（Mohammed）（第20位）及穆罕默德（Mohammad）（第55）亦打入首100。

女嬰榜方面，奧莉維亞（Olivia）連續居首，次席為莉莉（Lily）、阿米莉亞（Amelia）、伊斯拉（Isla）及佛羅倫絲（Florence）。

2025年英國最受歡迎男孩/女孩名字（ONS）

穆罕默德自2016年進入男嬰十大、1997年首入百大。ONS指出，多名次前十名字具非英國起源，如弗雷亞（Freya）（北歐）、利奧、盧卡、伊莎貝拉（Isabella）（意大利）、諾亞（希伯來）。

穆罕默德持續稱冠與英國穆斯林社群增長有關——全國穆斯林近400萬，約佔人口6%。穆罕默德拼法多見於巴基斯坦裔，為英國主流穆斯林社群。

牛津大學教授科爾曼（David Coleman）曾指出，英國19世紀起已有穆斯林海員聚居港口，1950至60年代1948年英國國籍法生效後移民增加，命名多樣性同步上升。