英國傳奇歌手Bonnie Tyler離世終年75歲　5月手術後一度人工昏迷

英國傳奇歌手Bonnie Tyler 7月8日在葡萄牙因病離世，終年756。她曾在5月傳出健康惡化，並需要進入人工昏迷狀態，惟最終返魂乏術。首相施紀賢（Keir Starmer）形容，對方是英國其中一位最偉大的歌手。



天空新聞（Sky News）9日報道，Bonnie Tyler的家人於Facebook公布對方離世的消息，指她因病在葡萄牙的醫院接受治療，但在8日晚上突然離世。

報道指，她於5月旅居葡萄牙法羅（Faro）時入院接受緊急腸道手術，之後處於人工昏迷狀態，到了6月中時甦醒，但身體持續虛弱，並需要在醫院的深切治療部留醫。當時其發言人表示，醫生有信心她可以康復，不過就要需時。而她原定在夏季在歐洲多個地方表演亦被迫取消，最後一次在公開場合表演已經是3月19日的倫敦演唱會。

邦妮泰勒Bonnie Tyler（Instagram@bonnietylerofficial）

Bonnie Tyler原名Gaynor Hopkins，在1951年6月8日出生於威爾斯，並在1975年與樂隊在史雲斯（Swansea）表演時獲星探看中，其後加入唱片公司。

她在樂壇活躍半個世紀，首本名曲包括《Total Eclipse Of The Heart》、《Holding Out for a Hero》及《It's a Heartache》等，其中《Total Eclipse Of The Heart》更在英國、美國及澳洲錄得白金銷量，亦三度獲提名角逐格林美獎（Grammy Awards）。

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Bonnie Tyler曾於2013年代表英國出戰《歐洲歌唱大賽》（Eurovision），她於2023年獲頒MBE勛章，表揚她對樂壇的貢獻。

Bonnie Tyler在1973年與地產發展商、前奧運柔道選手Robert Sullivan結婚，並曾在39歲時懷孕惟流產，兩夫婦其後沒有生兒育女的計劃。

她的離世消息傳出後，外界紛紛留言悼念，首相施紀賢透過發言人稱就事件感到難過，形容對方是一位具時代意義的人物，其作品將繼續成為舞池及卡拉OK的熱門；威爾斯首席部長葉耀華（Rhun ap Iorwerth，又譯伊奧沃斯）及威爾斯事務大臣施頌雅（Jo Stevens，又譯史蒂文斯）分別形容，威爾斯失去一名樂壇名星。

曾與Bonnie Tyler合作的老牌歌手奇利夫李察（Cliff Richard）於社交平台上載兩人的合照，稱再有朋友太早離世，形容她對生活的熱情極具感染力，感染世界各地的人，同時希望對方安息。