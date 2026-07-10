澤連斯基：愛國者導彈等武器產能有限　烏克蘭將打造國產反導系統

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月10日宣布，因美國的「愛國者」防空系統和歐洲的新一代SAMP-T型地對空導彈系統產能有限，烏克蘭將打造國產反彈道導彈系統。



澤連斯基10日在社交媒體發文稱，烏克蘭將打造名為Freya的國產反彈道導彈系統，它的攔截能力與美國MIM-104「愛國者」防空系統相當，但更易於大規模生產且成本更低。

2024年8月4日，在俄烏戰爭期間，有烏克蘭軍人經過位於烏克蘭某不知明地點的愛國者導彈發射器。（Reuters）

新華社引述澤連斯基說，烏方不久後將在法國就打造國產反彈道導彈系統召開首次會議，向能夠幫助烏方盡快落實項目的有關國家介紹方案。如能得到有關國家和企業的支持，Freya反導系統有望很快投產。

在俄烏戰爭中，烏方依賴美制的「愛國者」反導系統攔截俄方導彈。伊朗戰爭發生後，美國把部署在歐洲的部份反導系統調往波斯灣地區。

圖為2026年1月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問立陶宛時會見記者。（Reuters）

另外 ，稱為「曼巴」（Mamba）的SAMP-T型地空導彈是歐洲唯一具備反彈道導彈能力的防空系統，由法國與意大利聯合組建的歐洲防空導彈公司研製，2008年列裝兩國軍隊，俄烏戰爭全面升級後向烏克蘭 戰場部署，但產量較小。

本文獲《聯合早報》授權轉載

