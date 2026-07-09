北約峰會｜特朗普發言誤稱伊朗為「日本伊斯蘭共和國」| 有片

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日於土耳其安卡拉舉行的北約（NATO）峰會上，在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會晤發言時出現明顯口誤。他在回憶一宗由伊朗發動的襲擊時，誤將伊朗稱為「日本伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Japan）」。



特朗普周三在發言時表示，「我們擁有一艘世界上最漂亮的航空母艦之一，也是最大的航空母艦之一，即『林肯號（USS Abraham Lincoln）』。幾個月前，正如我昨天所講的，日本伊斯蘭共和國向我們發射了111枚導彈。」但他指，這些導彈在一個小時內全部被攔截。

此外，他還問現場記者「你們有什麼問題要問普京總統（Vladimir Putin）嗎？」但他身旁坐着的是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），引來現場一陣哄笑。

據《今日美國》先前報道，美國今年2月曾擊落一架伊朗無人機，該無人機當時試圖接近在阿拉伯海航行的美軍「林肯號」航空母艦。

伊朗隨後聲稱已用彈道導彈擊中「林肯號」，但美國中央司令部在X平台發表聲明駁斥了這一說法，稱「林肯號」並未被擊中，而發射的導彈甚至沒有接近目標。