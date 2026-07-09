烏軍打擊俄12艘油輪及油碼頭　普京宣布禁柴油出口至7月底

烏軍7月8日至9日在亞速海打擊俄羅斯所屬船隻與基礎設施，造成不同程度受損。同日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科召開會議，宣布禁止石油公司從俄羅斯出口柴油。



據烏克蘭武裝部隊總參謀部通報，烏軍襲擊了俄羅斯所屬12艘油輪、1艘拖船及1艘貨船，以及俄羅斯托夫州巴泰斯克（Bataysk）的Yug Rusi碼頭及盧甘斯克州索羅金（Sorokyne）附近俄軍彈藥庫。

烏軍總參謀部稱，遭襲俄方船隻被用於向俄軍集團輸送燃油潤滑油，以及繞過國際制裁運輸石油產品，為對烏戰爭提供資金。Yug Rusi碼頭負責成品油轉運出口，並向南線俄軍供油，襲擊後現場起火，損害程度仍在評估。

烏無人系統部隊7月6日至7日夜間已在亞速海打擊俄方「影子艦隊」8艘油輪；羅斯托夫州長斯柳薩里（Yuri Slyusar）8日稱塔甘羅格灣兩艘駛往羅斯托夫的油輪遭無人機襲擊受損，9日再通報數日內第二輪襲擊。

普京8日在莫斯科主持會議討論燃料緊張問題，副總理諾瓦克（Alexander Novak）稱烏方襲擊民用能源基建致多家煉廠受損、燃油產量下降，政府雖已採取措施令供應「某種程度上趨穩」，但形勢嚴峻，故實施柴油出口禁令，有效期至7月31日。

普京稱短缺屬暫時，烏方意在破壞俄經濟及製造恐慌，俄鼓勵中小企加入煉油以分散布局。俄方表示，與其他國家政府簽署的柴油出口協議不受禁令影響。

今年5月底起俄多地上演燃油緊張，多處加油站設汽柴油購買配額，油價大漲、出現排隊，俄早前已暫禁汽油及部分燃料出口。