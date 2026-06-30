蘋果印度合作商遭攻擊 iPhone 18 Pro數百部件及供應鏈資料泄漏
撰文：林嘉敏
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據路透社6月29日取得的文件和知情人士消息報道，竊取了蘋果印度合作廠商塔塔集團（Tata Group）資料的勒索組織，在暗網上曝光尚未發布的iPhone 18 Pro數百項零部件明細、專屬供應商清單及真機測試照片。
泄漏文件注蘋果機密浮水印與機型內部代號，包含主機板晶片、電池、攝像頭等核心組件參數，還有2026年初工廠真機跌落測試照片，首度公開該機外觀設計。
此外，相關供應鏈資料亦遭曝光，披露蘋果公司在某些方便較單一依賴部分供應商，這直接暴露蘋果採購佈局、議價優勢與供應鏈不足之處。
塔塔集團是蘋果在印度核心組裝與零部件供應商，也是其佈局中國外產能的關鍵夥伴，承載印度iPhone產能擴張規劃，預計2026年印度將產出全球26%的iPhone。報道稱，此次泄密重創雙方合作信任，或遭競品、仿造廠商利用，衝擊蘋果供應鏈安全。
蘋果公司預計將於9月發布iPhone 18 Pro和Pro Max。事件疊加此前iPad、MacBook晶片漲價風波，外界預判iPhone售價或將上調。
目前，蘋果正聯合塔塔徹查此事，塔塔已收緊系統許可權、啟動法務審計，雙方均未對外回應問詢。
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