蘋果印度合作商遭攻擊　iPhone 18 Pro數百部件及供應鏈資料泄漏

據路透社6月29日取得的文件和知情人士消息報道，竊取了蘋果印度合作廠商塔塔集團（Tata Group）資料的勒索組織，在暗網上曝光尚未發布的iPhone 18 Pro數百項零部件明細、專屬供應商清單及真機測試照片。



泄漏文件注蘋果機密浮水印與機型內部代號，包含主機板晶片、電池、攝像頭等核心組件參數，還有2026年初工廠真機跌落測試照片，首度公開該機外觀設計。

此外，相關供應鏈資料亦遭曝光，披露蘋果公司在某些方便較單一依賴部分供應商，這直接暴露蘋果採購佈局、議價優勢與供應鏈不足之處。

2026年6月29日，在印度孟買街頭，三輪車經過一個蘋果iPhone的廣告牌。（Reuters）

塔塔集團是蘋果在印度核心組裝與零部件供應商，也是其佈局中國外產能的關鍵夥伴，承載印度iPhone產能擴張規劃，預計2026年印度將產出全球26%的iPhone。報道稱，此次泄密重創雙方合作信任，或遭競品、仿造廠商利用，衝擊蘋果供應鏈安全。

蘋果公司預計將於9月發布iPhone 18 Pro和Pro Max。事件疊加此前iPad、MacBook晶片漲價風波，外界預判iPhone售價或將上調。

目前，蘋果正聯合塔塔徹查此事，塔塔已收緊系統許可權、啟動法務審計，雙方均未對外回應問詢。