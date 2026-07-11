美媒：伊朗私下稱霍爾木茲襲船屬「內部失誤」 美方要求公開認錯
撰文：林嘉敏
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多國油輪上週在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭襲後，美軍空襲伊朗目標，伊朗隨即反擊美軍海灣軍事設施。據美媒和以色列媒體7月10日報道，伊朗私下向美方表示，襲船事件為「內部失誤」、屬誤入歧途的強硬派部隊所為，並非官方授意，且願意繼續談判。
報道稱，美方要求伊朗公開承認失誤、承諾停止襲船、保障航道暢通，並移交高濃縮鈾，否則拒絕達成協議，還將採取軍事與經濟反制。
與此同時，美方出台新一輪制裁，針對與伊朗新最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）關聯的金融家安薩里（Ali Ansari）及多個個人、實體，打擊其掩護伊朗精英、革命衛隊轉移數十億美元的跨境金融網路。
以色列網絡媒體Ynet News指，此次制裁違背美伊備忘錄中「美國不會對伊朗施加新制裁，也不會在該地區增強其軍事力量」的條款，將令局勢與談判更趨複雜。
目前，美方正為現有外交框架崩塌做預案，伊朗則表態已做好全面防禦準備，絕不妥協退讓。
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