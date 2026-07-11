霍爾木茲海峽爭奪戰・三｜尷尬的阿曼只能等美國伊朗打完？

圍繞霍爾木茲海峽爭奪，美伊開始了新一輪交火。

7月6日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）向途經海峽的商船發射至少兩枚導彈，導致船舶嚴重受損。作為反制，美軍在7日對伊朗南部港口城市錫里克（Sirik）、阿巴斯港（Bandar Abbas）發動一系列打擊，目標包括伊朗的防空系統、海岸監視系統、地對空導彈、反艦巡航導彈和無人機發射場，規模比6月底擴大不少。美國也在同日宣布撤銷伊朗為期60天的石油制裁豁免。結果，伊朗革命衛隊隨後在7月7日進行反擊，直接打擊巴林和科威特境內的美軍基地。

於是，情勢開始急速升溫。8日，特朗普（Donald Trump）在土耳其出席北約峰會時表示，他認為美國與伊朗達成的諒解備忘錄「已經結束」，並預告將「狠狠打擊伊朗」，隨後美軍也對伊朗祭出新一波轟炸；伊朗則同樣預告，將對中東美軍基地發動大規模攻擊，並也確實在9日打擊美軍在科威特、巴林、約旦的軍事基地，同時警告「如果美方再發動軍事侵略，伊朗將擴大反擊範圍，針對中東地區所有美軍基地展開報復。」

後續發展則重複過往循環：海灣阿拉伯國家強烈譴責伊朗襲擊，斡旋的巴基斯坦、卡塔爾則持續呼籲各方冷靜。雖說美國官員依然表示，「談判仍在進行」，戰火復燃卻已明顯不容否認。

而這背後關鍵，還是回歸美伊對於霍爾木茲海峽的爭奪，也就是即便諒解備忘錄已經簽署，各方依然對海峽未來缺乏共識：伊朗要求各方只能使用自己開闢的安全航線，並將在60天後開始收費控制；美國則是用談判與轟炸「軟硬兼施」，要求伊朗放棄控制海峽；夾在中間、兩相為難的阿曼，則是折衷提出馬六甲海峽的「自願收費方案」，同時與國際合作建立新安全航線。

顯然，三方訴求暫無交集。於是從6月下旬起，伊朗開始襲擊使用「未經授權」航線的船隻，引發美國在6月26日對海峽沿岸發動小規模空襲，伊朗隨後也對美國在科威特和巴林的軍事目標進行報復，接著就是7月上旬、哈梅內伊（Ali Khamenei）喪禮之際，美伊因為海峽問題再交火。

毫無疑問，這將導致海灣深陷衝突循環，也讓阿曼的斡旋角色日漸尷尬。

2026年7月8日，美國中央司令部（CENTCOM）在Ｘ上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，以此作為對伊朗近期襲擊途徑霍爾木茲海峽商船的回應。（Ｘ@CENTCOM）

位處地緣夾縫的阿曼

首先回顧2月戰爭爆發前的海峽狀態。基本上，由於海峽大部分位於伊朗、阿曼領海內，最窄處僅33公里寬，因此雙方提出了「交通分離方案」，並在1968年被聯合國國際海事組織採納：於海峽中央劃定兩條航道，一條用於進入、一條用於離開。而2026年伊朗戰爭的爆發，其實同樣導致海峽形成兩條新航道：一條沿著伊朗海岸線延伸，由德黑蘭控制；另一條則更靠近阿曼，並由阿曼、美國、國際社會共同協調。

整體來看，這也彷彿阿曼在衝突當中的雙面角色。回到2月美國以色列轟炸伊朗前夕，阿曼正在積極斡旋美國、伊朗的核談判，並且爭取到了「伊朗承諾零濃縮鈾」的重大讓步，足見阿曼在美伊之間的斡旋能力。

可是聚焦海峽議題，情況無疑更加複雜。從伊朗的當前視角出發，出於談判博弈、政權生存考量，控制海峽勢在必行，尤其德黑蘭已在5月成立海峽管理局，船舶只有在獲得該機構的許可、使用伊朗批准的北部航道、購買強制保險的前提下，才能順利通過海峽。當然，「強制保險」目前並不計費，但伊朗顯然打算在60天期限後開始收費。而這無疑受到美國的強烈反對，財政部長貝森特（Scott Bessent）便已公開表示，美國將懲罰任何促成收費行為的勢力。

於是，陷入兩難的阿曼只好來回擺盪、兩相安撫。6月23日，阿曼先是與伊朗發表聯合聲明，表示兩國將就海峽未來管理達成協議；但兩天後的25日，阿曼又與美國、海灣合作委員會簽署共同聲明，表示「拒絕任何通行費、收費或試圖控制海峽的企圖」。隨後，又有知情人士向媒體透露，阿曼正在研究亞洲的馬六甲海峽模式，也就是在印尼、馬來西亞、新加坡三國共同管理下，通過成立基金來接受自願捐款，用於維護航標、燈標和燈塔等導航設施。但這明顯不符伊朗需求，德黑蘭甚至公開表示，「如果阿曼不願合作，伊朗將自行推進收費機制。」

2026年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左2）在會晤當天於阿曼首都馬斯喀特（Muscat），與阿曼高級外交官巴盧希（Najib Bin Yahya Al Balushi，右2）會面。（Reuters）

可以這麼說，當前阿曼面對的核心問題，在於自己究竟是要努力維護霍爾木茲海峽的安全通行，還是設法與伊朗就過境、安全、費用問題達成更正式的諒解。這背後同時關乎艱難的區域平衡。

從現實基礎來看，出於地理上的鄰近性，阿曼必然要與伊朗在海峽議題上溝通。更重要的是，阿曼經緯霍爾木茲海峽的長期邏輯，原本就不是美國的籌碼思維，而是在體現主權之餘，實踐維護海峽作為共同戰略要道的區域責任。正如已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在2022年訪問阿曼時所說，德黑蘭應該避免將霍爾木茲海峽軍事化，或在未與阿曼協調的情況下採取行動。言下之意，就是伊朗對於海峽的任何處置，恐怕都不能繞過阿曼進行。

與此同時，阿曼也必須顧及美國與海灣國家的立場。正因如此，提出「自願繳費」的馬六甲模式、與國際合作開闢新航道，就是兩相權衡下的折衷嘗試。以上種種，其實折射阿曼作為海灣小國，應對衝突穿梭斡旋的外交姿態：中立但並非消極被動、平衡但並非模棱兩可、對話但並非結盟。

可以這麼說，阿曼正嘗試就降溫衝突、協調航運、管理危機、建立信任措施進行溝通，但這不代表阿曼會支持伊朗更廣泛的地緣政治主張，也就是控制國際航運。換句話說，阿曼正在尋求的，似乎是相對務實的安排，而非圍繞霍爾木茲海峽建立戰略聯盟。

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

關鍵還是戰爭各方共識

而這種細緻操作，其實牽涉阿曼在三個目標上的艱難平衡：第一，維護航行自由與霍爾木茲海峽的國際商業功能；第二，維持與伊朗的戰略關係並且阻止局勢升級；第三，避免與美國、西方和海灣國家發生直接衝突。只是從當前局面來看，伴隨海峽成為美伊談判熱點、各方對峙敵意難消，三個目標其實越來越難相互協調。

首先是美國與伊朗的深層博弈，正讓阿曼的迴旋空間急速縮窄。早在5月27日，特朗普就對阿曼口出驚人，「要麼像其他國家一樣行事，要麼我們就炸毀他們。」這番言論被廣泛解讀為，華盛頓對於阿曼的斡旋耐心已經耗盡。

當然這背後，或許不完全出自伊朗戰爭的衝突脈絡。從更宏觀的視角來看，美國與伊朗的博弈除了關乎核問題，也牽涉以色列與「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的長期衝突。說得更直接，從2020年《亞伯拉罕協議》、2023年加沙戰爭，再到2026年伊朗戰爭，美國對於中東的間接統治持續蛻變，正從大規模駐軍轉為促成以色列與阿拉伯國家結盟，從而鞏固、擴大中東的親美秩序，同時擠壓伊朗的「抵抗軸心」板塊。

而阿曼其實也正如卡塔爾、科威特，雖然是親美的阿拉伯國家，卻始終沒有在與以色列建交上鬆口。關鍵在於，與以色列的關係正常化，始終牽動巴勒斯坦議題的政治正確，即便有部分國家敢於試水溫，卻也必然有部分國家不願冒進。因此特朗普的公開威脅雖有霍爾木茲海峽的緣故，卻也不能排除施壓阿曼加入《亞伯拉罕協議》的潛在盤算。這點從伊朗戰爭爆發後，特朗普忽然疾呼各國加入《亞伯拉罕協議》來看，或許算是一脈相承。

顯然，阻止伊朗控制海峽、施壓阿曼與伊朗保持距離，其實體現美國的更宏觀戰略布局：既要阻止任何有助伊朗控制海峽的安排，也將戰後安排與更廣泛的對以關係正常化相掛鉤。

美國特使威特科夫（中）、特朗普女婿庫什納（左）與阿曼外相巴德爾（右）會晤（阿曼外交部Twitter）

再來是伊朗與海灣國家、甚至海灣內部的矛盾暗流。毫無疑問，任何擴大伊朗、阿曼對海峽影響力的新安排，都會讓周遭國家感到不安。

以阿聯酋為例，成為區域物流、金融與航運帝國，就是阿聯酋的發展戰略，因此也格外需要港口、島嶼以及從也門到非洲之角的海上通道來投射影響力。雖說伊朗戰爭爆發後，阿聯酋已經推出「零霍爾木茲」（Zero Hormuz）的繞道計畫，但如果阿曼能通過某種安排擴大對海峽的影響，其實就可能削弱阿聯酋的既定地位。

當然，阿聯酋其實也受益於阿曼的斡旋，畢竟沒有任何海灣國家樂見海峽的永久關閉或軍事化，沙特當然也是如此設想。因此，只要阿曼的外交努力不構成對伊朗控制海峽的承認，各方就不會反對阿曼的降溫嘗試。不過這也同時預示：一旦阿曼出現支持伊朗收費的傾向，各方就很難再對阿曼和顏悅色。

因此展望海峽衝突下階段，阿曼究竟能有多少斡旋空間，其實很大程度取決於戰爭各方的衝突意願與碰撞結果：美國必須在回歸談判、軍事打擊間求取平衡，同時考量為了換取伊朗不控制海峽，自己能有多少解除制裁、解凍資產的談判空間；伊朗則必須考量控制海峽的收入與成本平衡，包括強制收費可能導致的繞道現象與談判受阻；沙特等海灣國家也必須思考，如何在不讓伊朗壟斷海峽、也不讓海灣出現另一條開放戰線間找到均衡。

只是，海峽局勢的反覆波動，包括伊朗對阿曼新航線的打擊、美伊圍繞海峽的持續交火、海灣各國遭受的無盡波及，都正考驗阿曼的斡旋能力。如今真正的問題，或許不在阿曼是否要在航行自由和與伊朗合作之間做選擇，而是面對停火逐漸解體，自己要如在戰略保持中立之餘，既阻止軍事升級，又與德黑蘭保持對話，同時捍衛航行自由。

顯然，在美伊依然對峙的情境下，戰爭節奏並不由阿曼掌控。直到各方勉強碰撞出新共識前，海峽或許都會是區域對抗的長期戰場。