世界盃｜IShowSpeed獲贈C朗落場版金戰靴　全球只有兩對｜有片

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的世界盃之旅劃上句號，對於一眾他的支持者而言當然感到可惜。而他的其中一位「忠粉」、網紅IShowSpeed就獲C朗送上一對限定的落場版金色戰靴，為對方的追星夢帶來驚喜。



美國娛樂網站TMZ 7月10日報道，IShowSpeed在直播西班牙對比利時的8強賽期間，展示C朗贈送的Nike金色落場版球靴。IShowSpeed的助手向他表示，這款鞋在世上只有兩對，IShowSpeed得知後，顯得難以置信，多次高呼「我的天」，並一度用戰靴掩面。

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這款球鞋是紀念C朗在連續六屆世界盃都有取得入球，報道提到，C朗原定計劃假如葡萄牙在16強擊敗西班牙後，親自向IShowSpeed送上球鞋，惟球隊最終落敗，但C朗仍有意確保對方收到禮物。

C朗拿度在葡萄牙對哥倫比亞的分組賽穿上金色球鞋出戰。（Reuters）

另外有體育網站指出，IShowSpeed在今屆世界盃期間曾分別穿上科特迪瓦、巴西、佛得角、葡萄牙及埃及球衣，結果這些球隊全部吃敗仗，因此遭形容為「燈神」。不過他在法國對摩洛哥，以及西班牙對比利時的8強賽期間，分別穿上兩國混合版戰衣，試圖擺脫「魔咒」之名。